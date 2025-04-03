إنتر ميلان يتلقى دفعة كبيرة قبل موقعة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

تلقى سيموني إنزاجي المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي، دفعة قوية قبل مباراة بارما، المقرر لها يوم السبت المقبل، في الجولة 31 من الدوري الإيطالي، ومواجهة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء المقبل.

ويتصدر إنتر ميلان، جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 67 نقطة، بفارق 3 نقاط عن أقرب ملاحقيه نابولي.

عودة لاوتارو مارتينيز لتدريبات إنتر ميلان

وبحسب موقع "فوتبول إيطاليا"، فإن لاوتارو مارتينيز عاد للمشاركة في تدريبات إنتر ميلان، اليوم الخميس، بعد تعافيه من الإصابة.

وغاب لاوتارو عن منتخب الأرجنتين في فترة التوقف الدولي للشهر الماضي، كما غاب عن آخر مباراتين لإنتر ميلان.

وأضاف "لاوتارو قد يعود إلى التشكيل الأساسي أمام بارما، أو سيكون على مقاعد البدلاء، من أجل تجهيزه للمباراة المرتقبة أمام بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا".

في الوقت نفسه، لم يتدرب اللاعب فيديريكو ديماركو مع بقية زملائه، اليوم الخميس، حيث عانى من إرهاق عضلي قبل ديربي الغضب، ليقرر الجهاز الطبي، حصوله على يوم راحة.

ولفت فوتبول إيطاليا: "ديماركو سيعود للمشاركة في التدريبات، غدا الجمعة، وينطبق الأمر نفسه على المهاجم ماركو أرناوتوفيتش".

ونوه: "أما دينزل دومفريس سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع، نتيجة الإصابة التي تعرض لها قبل فترة التوقف الدولي".

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