"سيدات طائرة الأهلي" يفوز على لا لوا الكونغولي في بطولة إفريقيا

حقق الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي الفوز على لا لوا الكونغولي بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، في ثاني مباريات الأهلي بدور المجموعات في بطولة إفريقيا التي تقام منافساتها حاليًّا بنيجيريا.

وأقيمت المباراة على صالة موشود أبيولا في تمام الساعة الخامسة مساء، ونجح الفريق في مواصلة الانتصارات وتصدر المجموعة الثالثة.

وتفوق «سيدات طائرة الأهلي» في الشوط الأول بنتيجة 25-7، ثم واصل تفوقه في الشوط الثاني بنتيجة 25-11، قبل أن يحسم الفريق الشوط الثالث والمباراة بنتيجة 25-20.

ويواجه «سيدات طائرة الأهلي» نظيره البنك التجاري الكيني غدًا، في ختام مباريات دور المجموعات بالبطولة.

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