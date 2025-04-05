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رياضة

إنتر ميلان يتعثر بالتعادل أمام بارما في الدوري الإيطالي

انتر ميلان
انتر ميلان

تعادل إنتر ميلان مع بارما، بهدفين لكل منهما ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإيطالي.

 

تعادل إنتر مع بارما 

 

افتتح نادي إنتر ميلان التسجيل في الدقيقة 15 عن طريق ماتيو دارميان، بينما سجل ماركوس تورام الهدف الثاني في الدقيقة 45 بعد تمريرة رائعة من مخيتريان.

 

ونجح لاعبي بارما في تقليص الفارق بتسجيل الهدف الأول عن طريق أدريان برنابي في الدقيقة 60، قبل أن يسجل جاكوب أوندريجكا هدف التعادل في الدقيقة 69.

 

وبهذا التعادل يحتل إنتر ميلان صدارة ترتيب جدول الدوري الإيطالي برصيد 68 نقطة، حصل عليهم من خلال الفوز في 20 مباراة والتعادل في 8 مباريات، بينما تعرض للهزيمة في 3 مواجهات.

 

بينما نادي بارما في المركز الـ16 برصيد 27 نقطة، حصل عليهم من خلال الفوز في 5 مباريات، والتعادل في 12 مباراة، بينما تعرض للهزيمة في 14 لقاء.

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