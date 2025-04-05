أخبار الفن اليوم: جورج وسوف يحتفل بزفاف نجله.. طرح البوستر الرسمي لمسلسل "بريستيج”.. وسيكو سيكو يحقق 55 مليون جنيه إيرادات منذ بداية عرضه

شهدت الساحة الفنية اليوم السبت العديد من الأخبار الهامة، وترصد فيتو خلال السطور التالية أبرز هذه الأحداث:

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

عاد المخرج طارق العريان إلى مصر بعد قضاء إجازة العيد برفقة زوجته نيكول سعفان، حيث بدأ في اتخاذ خطوات جادة لتنفيذ الجزء الثاني من فيلم “تيتو”.

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز صورًا جديدة من كواليس مسلسلها “وتقابل حبيب” الذي عُرض في موسم رمضان الماضي، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا وذلك عبر حسابها الرسمي على “فيس بوك”.





أعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن إنتاجه بودكاست "كلام في الثقافة"، وعرضه على قناة "الوثائقية" قريبًا، من تقديم الإعلامي د. محمد عبده بدوي.





يستعد الفنانان محمد عبد الرحمن ومصطفى غريب لعرض مسلسل "بريستيج"، أواخر شهر إبريل على منصة "يانغو بلاي" ضمن أعمال يانغو الأصلية، وبالاشتراك مع عدد كبير من النجوم منهم: مغني الراب زياد ظاظا وصانع المحتوى محمد عبدالعاطي، راندا عوض، دينا، سامي مغاوري، بسام رجب، آلاء سنان، أمينة البنا، معاذ نبيل، وعمر الشريف، ومن إخراج عمرو سلامة.

حل أبطال مسلسل "ولاد الشمس" الحقيقيين ضيوفًا على برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة CBC وتقدمه الإعلاميتان مها الصغير ومها بهنسي، وكشفوا عن مشاعرهم تجاه المسلسل وتجاربهم التي عرضت على الشاشة خلال حلقات العمل، والذي سلط الضوء على حياة أبناء الرعاية.

استطاع فيلم سيكو سيكو بطولة النجمين عصام عمر وطه دسوقي تحقيق ما يزيد على 55 مليون جنيه إيرادات منذ طرحه في دور العرض السينمائية.



يترقب عشاق الدراما التركية عرض مسلسل تركي جديد على قناة MBC1، وكذلك على منصة شاهد وهو مسلسل الانكسار.



طرح الحساب الرسمي لقناة MBC1 على فيس بوك إعلانا تشويقيا لمسلسل آسر، الذي يشارك به نخبة من النجوم في مقدمتهم الفنان باسل خياط.

تحدث عمر حسن، أحد خريجي دور الرعاية، عن تجربته الشخصية التي تشابهت حد التطابق مع شخصية "ولعة" في مسلسل "ولاد الشمس" التي قدمها الفنان أحمد مالك.

تترقب الأوساط السينمائية والجمهور العربي عرض فيلم "إسعاف"، الذي يحمل معه حالة من التطور كونه أول فيلم عربي سيُعرض بتقنية IMAX الساحرة، وذلك ابتداءً من 17 أبريل.





احتفل المطرب السوري جورج وسوف بزفاف نجله “حاتم” على عروسه وليا برخيا.





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