أخبار الفن اليوم: جورج وسوف يحتفل بزفاف نجله.. طرح البوستر الرسمي لمسلسل "بريستيج”.. وسيكو سيكو يحقق 55 مليون جنيه إيرادات منذ بداية عرضه
شهدت الساحة الفنية اليوم السبت العديد من الأخبار الهامة، وترصد فيتو خلال السطور التالية أبرز هذه الأحداث:
وجاءت أهم الأخبار كالتالي:
طارق العريان يبدأ خطوات إنتاج الجزء الثاني من فيلم "تيتو"
عاد المخرج طارق العريان إلى مصر بعد قضاء إجازة العيد برفقة زوجته نيكول سعفان، حيث بدأ في اتخاذ خطوات جادة لتنفيذ الجزء الثاني من فيلم “تيتو”.
ياسمين عبد العزيز تنشر صورًا من كواليس مسلسل "وتقابل حبيب"
نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز صورًا جديدة من كواليس مسلسلها “وتقابل حبيب” الذي عُرض في موسم رمضان الماضي، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا وذلك عبر حسابها الرسمي على “فيس بوك”.
"كلام في الثقافة"، بودكاست جديد على شاشة الوثائقية قريبًا
أعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن إنتاجه بودكاست "كلام في الثقافة"، وعرضه على قناة "الوثائقية" قريبًا، من تقديم الإعلامي د. محمد عبده بدوي.
طرح البوستر الرسمي لمسلسل "بريستيج” لـ محمد عبد الرحمن ومصطفى غريب
يستعد الفنانان محمد عبد الرحمن ومصطفى غريب لعرض مسلسل "بريستيج"، أواخر شهر إبريل على منصة "يانغو بلاي" ضمن أعمال يانغو الأصلية، وبالاشتراك مع عدد كبير من النجوم منهم: مغني الراب زياد ظاظا وصانع المحتوى محمد عبدالعاطي، راندا عوض، دينا، سامي مغاوري، بسام رجب، آلاء سنان، أمينة البنا، معاذ نبيل، وعمر الشريف، ومن إخراج عمرو سلامة.
الأبطال الحقيقيون لـ"ولاد الشمس" يكشفون كواليس مهمة
حل أبطال مسلسل "ولاد الشمس" الحقيقيين ضيوفًا على برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة CBC وتقدمه الإعلاميتان مها الصغير ومها بهنسي، وكشفوا عن مشاعرهم تجاه المسلسل وتجاربهم التي عرضت على الشاشة خلال حلقات العمل، والذي سلط الضوء على حياة أبناء الرعاية.
سيكو سيكو يحقق 55 مليون جنيه إيرادات منذ بداية عرضه
استطاع فيلم سيكو سيكو بطولة النجمين عصام عمر وطه دسوقي تحقيق ما يزيد على 55 مليون جنيه إيرادات منذ طرحه في دور العرض السينمائية.
موعد عرض مسلسل الانكسار على MBC1 وشاهد
يترقب عشاق الدراما التركية عرض مسلسل تركي جديد على قناة MBC1، وكذلك على منصة شاهد وهو مسلسل الانكسار.
MBC1 تطرح إعلانا تشويقيا لمسلسل آسر (فيديو)
طرح الحساب الرسمي لقناة MBC1 على فيس بوك إعلانا تشويقيا لمسلسل آسر، الذي يشارك به نخبة من النجوم في مقدمتهم الفنان باسل خياط.
ولعة الحقيقي في مسلسل ولاد الشمس: مكنتش مصدق إني مليش أهل ودورت عليهم سنين
تحدث عمر حسن، أحد خريجي دور الرعاية، عن تجربته الشخصية التي تشابهت حد التطابق مع شخصية "ولعة" في مسلسل "ولاد الشمس" التي قدمها الفنان أحمد مالك.
إسعاف أول فيلم عربي يُعرض بتقنية IMAX من بطولة إبراهيم الحجاج
تترقب الأوساط السينمائية والجمهور العربي عرض فيلم "إسعاف"، الذي يحمل معه حالة من التطور كونه أول فيلم عربي سيُعرض بتقنية IMAX الساحرة، وذلك ابتداءً من 17 أبريل.
جورج وسوف يحتفل بزفاف نجله حاتم
احتفل المطرب السوري جورج وسوف بزفاف نجله “حاتم” على عروسه وليا برخيا.
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