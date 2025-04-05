طارق العريان يبدأ خطوات إنتاج الجزء الثاني من فيلم "تيتو"

عاد المخرج طارق العريان إلى مصر بعد قضاء إجازة العيد برفقة زوجته نيكول سعفان، حيث بدأ في اتخاذ خطوات جادة لتنفيذ الجزء الثاني من فيلم “تيتو”.

فيلم تيتو 2

وكشف مصدر مقرب من طارق العريان، أنه متحمسًا للغاية من أجل تنفيذ الجزء الثاني من فيلم “تيتو” وكذلك فيلم “السلم والثعبان”، لذلك بدأ في التحضير الفعلي للعملين، ويتلقي خلال الفترة الحالية مع عدد من النجوم لترشيحهم للمشاركة في بطولة تيتو، الذي من المفترض أن يكون جاهز للحضر قبل نهاية العام الجاري.

وأضاف المصدر أن الجزء الثاني من فيلم تيتو سيتناول قصة الطفل “رضا”، الذي تولى “تيتو” تربيته قبل أن يقتل، حيث سيتحول رضا إلى شخص خارج عن القانون أيضا ويكمل مسيرة “تيتو” بعد مقتله.

يذكر أن الجزء الأول من فيلم تيتو كان من بطولة أحمد السقا وخالد صالح وحنان ترك ومن تأليف محمد حفظي وإخراج طارق العريان، وعرض الفيلم بالسينمات عام 2004، وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه.

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