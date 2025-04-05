السبت 05 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

موعد عرض مسلسل الانكسار على MBC1 وشاهد

أبطال مسلسل الانكسار،
أبطال مسلسل الانكسار، فيتو

يترقب عشاق الدراما التركية عرض مسلسل تركي جديد على قناة MBC1، وكذلك على منصة شاهد وهو مسلسل الانكسار.

وفيما يتعلق بموعد عرض مسلسل الانكسار على قناة MBC1 ومنصة شاهد فإنه يبدأ عرضه اعتبارا من غد الأحد 6 أبريل. 

تفاصيل مسلسل الانكسار 

تدور أحداث مسلسل الانكسار حول الصياد الذي كان يظن أنه لن يسقط من القمة، حتى يقع في فخ فريسته، والمرأة التي لطالما اعتقدت أنها لم تنل الحب، فتتحول إلى صيادة في حياة قاسية.  

والمسلسل مستوحى من رواية تحمل نفس الاسم للكاتبة جولسيرين بودايجي أوغلو، ويقدم برؤية درامية من إخراج ياجمور تايلان، دورول تايلان، وجيم تولواي، بينما كتب السيناريو إرتان كورتولان، إيلم أكين، وسيدف بايبورتلوغلو جوريرك.  

يضم العمل نخبة من نجوم الدراما التركية على رأسهم خالد إرجنتش، ميرفي ديزدار، أصليهان غوربوز، نيلبري شاهينكايا، مراد غاريباغاوغلو، جنان شاميوردو، نالان كوروتشيم، فولدن سوغوت إتيك، أوزجي أولوسوي، فرحان غولشاه فارلي أوغلو، جيهان تالاي، إيديل ينير، علي رضا كوبيلاي، وفرحات يلماز.  

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الدراما التركية قناة MBC ميرفي ديزدار منصة شاهد مسلسل تركي مسلسل الانكسار

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