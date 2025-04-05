السبت 05 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

MBC1 تطرح إعلانا تشويقيا لمسلسل آسر (فيديو)

باسل خياط، فيتو
باسل خياط، فيتو

طرح الحساب الرسمي لقناة MBC1 على فيس بوك إعلانا تشويقيا لمسلسل آسر، الذي يشارك به نخبة من النجوم في مقدمتهم الفنان باسل خياط.

وعلق حساب القناة على الفيديو "رجع بوجه جديد...لعبة ما كان محسوب حسابها أبدا مسلسل #آسر ابتداءً من الأحد 6 أبريل الساعة 8 مساء بتوقيت السعودية على #MBC1".

موعد انطلاق عرض مسلسل آسر

وتبدأ منصة شاهد في عرض حلقات المسلسل المنتظر "آسر" يوم 6 أبريل الجاري وهو أحد أبرز الأعمال الدرامية المتوقع تحقيقها نجاحا كبيرا بعد انتهاء موسم رمضان 2025.

تفاصيل مسلسل آسر 

مسلسل آسر هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير إيزيل، الذي عُرض لأول مرة عام 2009، واستمر لموسمين متتاليين، وتعلق به شريحة كبيرة من الجمهور.

تدور أحداث مسلسل آسر في إطار درامي تشويقي مليء بالأكشن والإثارة عن قصة ثلاثة أصدقاء، تتوتر العلاقة بينهم بعد أن يُخطط اثنين منهم لسرقة أحد المصارف بمساعدة حبيبة "آسر"، ليتورط الأخير في العملية.

يُشارك في بطولة مسلسل آسر عدد من النجوم السوريين واللبنانيين إلى جانب باسل خياط، وهم: باميلا الكيك، سامر المصري، خالد القيش، زينة مكي، طلال مارديني، مجدي مشموشي، نادين خوري، عباس النوري، سلطان ديب، زهير عبد الكريم، وغيرهم.

شارك باسل خياط العام الماضي في بطولة مسلسل نظرة حب مع الفنانة اللبنانية كارمن بصيبص.

مسلسل نظرة حب مكون من 30 حلقة وتدور أحداثه في إطار دراما إجتماعية، والمسلسل من تأليف رافى وهبى وإخراج حسام على.

وشارك في المسلسل إلى جانب أبطاله كل من: "آمال سعد الدين، هبة نور، جفرا يونس، جمال العلي، سارة بركة، طيف إبراهيم، مازن عباس، بيير داغر، ميشيل حوراني، رندة كعدي، سعيد سرحان".

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