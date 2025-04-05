الأبطال الحقيقيون لـ"ولاد الشمس" يكشفون كواليس مهمة

حل أبطال مسلسل "ولاد الشمس" الحقيقيين ضيوفًا على برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة CBC وتقدمه الإعلاميتان مها الصغير ومها بهنسي، وكشفوا عن مشاعرهم تجاه المسلسل وتجاربهم التي عرضت على الشاشة خلال حلقات العمل، والذي سلط الضوء على حياة أبناء الرعاية.

وقالت سحر بيومي، إحدى خريجات دور الرعاية إن المسلسل تمكن من تجسيد مشاعر الإخوة بين الأطفال في دور الرعاية.

وتابعت: " المسلسل لمسني، لأننا في الحقيقة بنكون دايما جنب بعض، سواء في الشدة أو الفرح، وبعض شخصيات الموظفين في المسلسل كانت بتفكرني بمديرين شوفناهم في الحقيقة، واللي أحيانا بيكونوا قاسين على الأولاد".

المواقف الفردية بين الأبطال

وأضاف نور شعبان أحد خريجي دور الرعاية قائلا: "المواقف الفردية بين الأبطال في المسلسل كانت صادقة جدا، وفكرة البحث عن الأم زي ما عملها أحمد مالك لمستني، لأننا كلنا مرينا بده"، ويتابع: "أنا شايف إن الماضي انتهى، ولازم نكمل لقدام ربنا مش هيحطنا في تجربة إلا لو كنا نقدر نعدي منها".

من جهته، صرح عمر حسن أحد خريجي دور الرعاية بأن شخصية "ولعة" والتي قدمها الفنان أحمد مالك قريبة منه، مؤكدًا: "فضلت أدور على أهلي لحد تالتة ثانوي، وروحت البيت اللي لقوني فيه، وكنت دايما مؤمن إن ليا أسرة، لكن بعد الكلية قررت أركز على مستقبلي، وبطلت أدور وكنت بقول لإخواتي إننا محتاجين نخطط لحياتنا بعد الخروج، مش بس نركز على الأكل والشرب فلما شوفت المسلسل حسيت إني ميكس ما بين مفتاح وولعة".

وأوضحت رانيا عزيز إحدي خريجات دور الرعاية أنها منذ نعومة أظافرها كانت ترعاها أم بديلة، اختفت بعد فترة، ولم تكن تجد مبررا لهذا الاختفاء حتى كبرت وعلمت إنها ليست والدتها. فيما أشارت مروة أسامة إلى أن حب الإخوة لبعضهم في المسلسل كان حقيقيًا وهو الأمر الذي انعكس عن نجاح المسلسل ووصوله لقلوب المشاهدين.

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