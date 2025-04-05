السبت 05 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

الأبطال الحقيقيون لـ"ولاد الشمس" يكشفون كواليس مهمة

مسلسل ولاد الشمس،
مسلسل ولاد الشمس، فيتو

حل أبطال مسلسل "ولاد الشمس" الحقيقيين ضيوفًا على برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة CBC وتقدمه الإعلاميتان مها الصغير ومها بهنسي، وكشفوا عن مشاعرهم تجاه المسلسل وتجاربهم التي عرضت على الشاشة خلال حلقات العمل، والذي سلط الضوء على حياة أبناء الرعاية.

 

وقالت سحر بيومي، إحدى خريجات دور الرعاية إن المسلسل تمكن من تجسيد مشاعر الإخوة بين الأطفال في دور الرعاية.

وتابعت: " المسلسل لمسني، لأننا في الحقيقة بنكون دايما جنب بعض، سواء في الشدة أو الفرح، وبعض شخصيات الموظفين في المسلسل كانت بتفكرني بمديرين شوفناهم في الحقيقة، واللي أحيانا بيكونوا قاسين على الأولاد". 

 

 

المواقف الفردية بين الأبطال

وأضاف نور شعبان أحد خريجي دور الرعاية قائلا: "المواقف الفردية بين الأبطال في المسلسل كانت صادقة جدا، وفكرة البحث عن الأم زي ما عملها أحمد مالك لمستني، لأننا كلنا مرينا بده"، ويتابع: "أنا شايف إن الماضي انتهى، ولازم نكمل لقدام ربنا مش هيحطنا في تجربة إلا لو كنا نقدر نعدي منها". 

 

من جهته، صرح عمر حسن أحد خريجي دور الرعاية بأن شخصية "ولعة" والتي قدمها الفنان أحمد مالك قريبة منه، مؤكدًا: "فضلت أدور على أهلي لحد تالتة ثانوي، وروحت البيت اللي لقوني فيه، وكنت دايما مؤمن إن ليا أسرة، لكن بعد الكلية قررت أركز على مستقبلي، وبطلت أدور وكنت بقول لإخواتي إننا محتاجين نخطط لحياتنا بعد الخروج، مش بس نركز على الأكل والشرب فلما شوفت المسلسل حسيت إني ميكس ما بين مفتاح وولعة". 

 

وأوضحت رانيا عزيز إحدي خريجات دور الرعاية أنها منذ نعومة أظافرها كانت ترعاها أم بديلة، اختفت بعد فترة، ولم تكن تجد مبررا لهذا الاختفاء حتى كبرت وعلمت إنها ليست والدتها. فيما أشارت مروة أسامة إلى أن حب الإخوة لبعضهم في المسلسل كان حقيقيًا وهو الأمر الذي انعكس عن نجاح المسلسل ووصوله لقلوب المشاهدين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مسلسل ولاد الشمس أبطال مسلسل ولاد الشمس برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا نجوم مسلسل ولاد الشمس

مواد متعلقة

الممثل الشاب معتز هشام: ترددت على دور الأيتام من أجل التجهيز لـ«ولاد الشمس».. وطريقة مزاح قطايف تشبه شخصيتى الحقيقية (حوار)

الأكثر قراءة

بيان مرتقب للزمالك بعد جلسة حسم التجديد لـ زيزو

مفاجأة صادمة، هواتف محمولة كثيرة لم تسدد الضريبة تتحول لقطعة حديد الإثنين المقبل

زيزو يثير الجدل برسالة مفاجئة عبر انستجرام

انقلاب في حالة الطقس، الأرصاد الجوية تكشف عن موجة حارة وعواصف ترابية غدا

ضحية حادث سيرك طنطا يكشف مفاجأة بشأن واقعة النمر

بعد تعثر آرسنال، كم نقطة يحتاجها ليفربول للتتويج بالدوري الإنجليزي؟

ماهر الشرع أمينا عاما لرئاسة الجمهورية السورية

تفاصيل اجتماع السيسي مع وزير الكهرباء والطاقة بحضور مدبولي (فيديو)

منوعات

المزيد

تحطيم ضريح أبي العلاء المعري في مسقط رأسه بسوريا " صور"

العراق تقترب من حظر تطبيق تيك توك ووقف خدمة "واي فاي"

استطلاع: غالبية الألمان يؤيدون حظر بيع "غاز الضحك" للقاصرين

العثور على رخويات غير معروفة للعلم في المحيط الهادئ

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت

تعرف على سعر الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم السبت

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت

أسعار السكر المعبأ تبدأ من 32 جنيها في السوق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

الشروط والمؤهلات المطلوبة للتقديم في وظائف مصلحة الجمارك 2025 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ما حكم قتل الكلاب والقطط الضالة؟ رد حاسم من دار الإفتاء

ما حكم الزواج في شهر شوال وهل هو مكروه؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

تفسير رؤية النبي في المنام وعلاقته بحل المشاكل والشفاء من الأمراض

المزيد
الجريدة الرسمية