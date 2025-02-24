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ثقافة وفنون

جورج وسوف يحتفل بعيد ميلاد عابد فهد (فيديو)

جورج وسوف وعابد فهد،
جورج وسوف وعابد فهد، فيتو

احتفل سلطان الطرب جورج وسوف بعيد ميلاد الفنان عابد فهد في أجواء سعيدة، ونشر وسوف مقطع فيديو من أجواء عيد الميلاد وذلك عبر موقع “إنستجرام”.

 

جورج وسوف يحتفل بعيد ميلاد عابد فهد 

وعلق جورج وسوف علي الفيديو الذي نشره برفقة عابد فهد قائلا:" سنة حلوة للأخ الغالي عابد فهد 

ومن ناحية أخري، يستعد الفنان السوري جورج وسوف في الوقت الحالي للانتهاء من إحدى أغنياته الجديدة خلال الفترة المقبلة، والمقرر أن يتم طرحها قريبًا.

وكان قد  جورج وسوف أغنيته الجديدة بطريقة الفيديو كليب وظهر وهو يرقص برفقة فتيات في مكان وسط الطبيعة بين بحر وجبال وخضرة وظهر في الكليب أيضا الملحن محمد يحيي ملحن الأغنية، ومازح “جورج” الفتيات في آخر الكليب وقال: "يا عيني على العود".

أغنية جورج وسوف رقصة إسباني من كلمات ملاك عادل ومن ألحان محمد يحيى وتوزيع موسيقي باسم رزق ومن إخراج جاد شويري

 

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