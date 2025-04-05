السبت 05 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

"كلام في الثقافة"، بودكاست جديد على شاشة الوثائقية قريبًا

الإعلامي محمد عبده
الإعلامي محمد عبده بدوي، فيتو

أعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن إنتاجه بودكاست "كلام في الثقافة"، وعرضه على قناة "الوثائقية" قريبًا، من تقديم الإعلامي د. محمد عبده بدوي.

ويستضيف البودكاست نخبة متنوعة من الأدباء والمفكرين والمثقفين المصريين، ويوثق معهم رحلاتهم وتجاربهم الإبداعية في عالم الأدب والفكر والثقافة، وحكايات ما وراء الكتابة.

حركة الأدب والهوية

 ويتناول البودكاست أبرز المحطات المهمة في حياتهم، بدايةً من الأسرة والنشأة، مرورًا بالمدرسة والجامعة، وصولًا إلى اللحظة الراهنة، إضافة إلى مناقشة عددٍ من أبرز القضايا العامة الثقافية والفكرية التي شهدتها مصر خلال العقود الماضية، والتي تتعلق بحركة الأدب والهوية والفكر والوجدان العام للمصريين.
 

 

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