ولعة الحقيقي في مسلسل ولاد الشمس: مكنتش مصدق إني مليش أهل ودورت عليهم سنين

تحدث عمر حسن، أحد خريجي دور الرعاية، عن تجربته الشخصية التي تشابهت حد التطابق مع شخصية "ولعة" في مسلسل "ولاد الشمس" التي قدمها الفنان أحمد مالك.

وصرح خلال استضافته عبر برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا المذاع على قناة CBC وتقدمه الاعلاميتان مها الصغير ومها بهنسي: "كنت بشوف إن أحمد مالك اللي قام بدور ولعة هو أنا، وده لأني فضلت أدور على عيلتي لحد تالتة ثانوي، وكنت مؤمن جدا إن ليا أهل، وإنه مش معقول يكون فيه إنسان ملوش أسرة".

وأضاف عمر حسن إنه ذهب إلى المكان الذي عثر عليه فيه وهو طفل، وإلى البيت القديم، وقابل السيدة التي وجدته، لكنه رغم كل ذلك لم يصل إلى شيء. مؤكدا: "كنت دايما بقول لنفسي إن ليا أسرة، وإنهم في يوم هيرجعوا يدوروا عليا لكن للأسف ده ما حصلش".

قبول الواقع

مع مرور الوقت، ومع دخوله إلى الجامعة، بدأ عمر حسن تقبل الواقع. قائلا: "قررت أشتغل على نفسي وأركز في دراستي، وقلت خلاص ده الواقع، وبطلت أدور".

واستكمل،: "كنت على طول بقول لإخواتي في الدار مش كل حاجة الأكل والشرب، إحنا محتاجين نأمن مستقبلنا، إزاي نخرج من البيت من غير ما يكون لينا خطة واضحة لازم نرتب أمورنا ونركز على مستقبلنا".

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