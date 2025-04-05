طرح البوستر الرسمي لمسلسل "بريستيج” لـ محمد عبد الرحمن ومصطفى غريب

يستعد الفنانان محمد عبد الرحمن ومصطفى غريب لعرض مسلسل "بريستيج"، أواخر شهر إبريل على منصة "يانغو بلاي" ضمن أعمال يانغو الأصلية، وبالاشتراك مع عدد كبير من النجوم منهم: مغني الراب زياد ظاظا وصانع المحتوى محمد عبدالعاطي، راندا عوض، دينا، سامي مغاوري، بسام رجب، آلاء سنان، أمينة البنا، معاذ نبيل، وعمر الشريف، ومن إخراج عمرو سلامة.

مسلسل برستيج

ومسلسل "بريستيج" هو أول عمل فني يجمع بطولته محمد عبد الرحمن ومصطفى غريب، ليقدما توليفة كوميدية جديدة عن قصة جريمة تحدث في كافيه في وسط البلد، وتحدث بعدها عاصفة قوية تضرب شوارع القاهرة، ما يجبر ١٤ شخصًا من خلفيات اجتماعية مختلفة إلى اللجوء إلى مقهى في وسط البلد.

بعد انقطاع الكهرباء وعودتها، يكتشف الجميع أن أحدهم قد قُتل، ومع تصاعد التوترات يدركون أن القاتل بينهم، بينما يحاول الجميع كشف لغز الجريمة على مدار ثماني حلقات.

ومن جانبه قال الفنان محمد عبد الرحمن "شخصيتي في مسلسل "بريستيج"شخصية جديدة عليا تمامًا، وستكون مفاجئة للجمهور، وأكثر شيء جذبني للمسلسل أنه يقدم تيمة مختلفة حيث يدور في عالم جريمة كوميدي ، وهو شيء جديد لم أقدمه من قبل، وأتوقع تفاعل الجمهور لأن الجمهور يبحث دائما عن الجديد"

وأضاف عبد الرحمن: فريق عمل بريستيج بداية من المخرج عمرو سلامة الذي اعتبره مدرسة بالإخراج وتعلمت منه الكثير وسعدت بالعمل معه بسبب شغفه الكبير وحبه لشغله وتركيزه في كل التفاصيل، وكذلك الكاتبة إنجي أبو السعود التي قدمت لونا جديدا في الدراما بطريقة كتابة وقالب جديد ومختلف والجمهور يسعى دائما للجديد، وكذلك شركة الإنتاج التي سهلت علينا أجواء التصوير وقدمت كافة الإمكانيات لتقديم العمل في أفضل صورة. ومتحمس جدا لعرض المسلسل على يانجو بلاي، وسعيد بأعمال يانجو بلاي في الفترة الأخيرة، وأتمني أن يحقق العمل نجاحا كبيرا، لأنه يناسب المنصات الرقمية بسبب الفكرة وعدد الحلقات القليلة"

وعن المسلسل قال الفنان مصطفى غريب: إن هذا العمل سيكون مختلفا بسبب النقاشات الطويلة التي تمت بين فريق العمل لإخراجه في أفضل صورة، وأكثر ما جذبني في هذا العمل هو نص العمل الذي كتبته إنجي أبو السعود بطريقة تجعلك تستكمل الحلقات حتى النهاية، والمسلسل لا يوجد به مط أو تطويل في الحلقات"

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