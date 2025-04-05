أخبار الاقتصاد اليوم: زيادة مخصصات البرنامج الجديد لدعم الصادرات.. تنظيم الاتصالات يكشف حقيقة حظر تطبيق المراهنات الأشهر عالميا.. وهواتف محمولة تتحول لقطعة حديد في هذا الموعد

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.



أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إعفاء أي هاتف محمول تم استخدامه قبل 1 يناير الماضي من رسوم جمركية أو ضريبية.

قال إيلون ماسك، مؤسس شركة "تسلا"، إنه يأمل في إنشاء نظام "خالٍ من الرسوم الجمركية" بين الولايات المتحدة وأوروبا، من شأنه أن يخلق فعليًا "منطقة تجارة حرة"، وذلك خلال مشاركته في فعالية لرابطة الدول المستقلة في إيطاليا، وذلك بعد أيام من فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية أدت إلى انهيار الأسواق العالمية.

كشف المهندس محمد إبراهيم رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حقيقة حظر تطبيق المراهنات الأشهر عالميا "1xbet".

قال المهندس محمد إبراهيم رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي للاتصالات: إنه سيتم إيقاف الهواتف المحمولة المستوردة أو المحلية غير المسددة الضريبة من يناير الماضي، من على الشبكات المصرية بدءًا من من الإثنين 7 إبريل.

كشف المهندس سعيد إمبابي خبير الذهب والمجوهرات، عن توقعاته لأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة مع زيادة حدة التوترات العالمية.

كشف التقرير الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة( الفاو) عن ارتفاع فى أسعار السلع الغذائية خلال الشهر الماضى بصورة طفيفة بينما ارتفعت أسعار الزيوت النباتية بصورة حادة.

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أنه سيتم الإعلان عن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات خلال شهر أبريل الجارى.

أكد الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، أن تحسين المناخ الاستثماري والتجاري يأتي على رأس ملفات العمل بمحافظة الإسكندرية، من أجل المساهمة في رفع مستوى معيشة المواطن بشكل عام، وذلك من خلال خلق المزيد من المشروعات وفرص العمل، بالإضافة إلى تحفيز مناخ أداء الأعمال وجذب الاستثمارات.

كشف المهندس محمد إبراهيم رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن مفاجأة صادمة للمواطنين الذين لم يسددوا الضريبة الخاصة بهواتفهم المحمولة الجديدة المفعلة بدءًا من يناير الماضي.

جعلت هناك حالة من الترقب والتفكير خارج الصندوق من قبل الشركات المختلفة المصنعة للسيارات حول العالم للتحايل على رسوم الرئيس الامريكى دونالد ترامب والتى فرضها على العديد من الدول حول العالم وطالت العديد من الصناعات والتى من بينها السيارات وقطع الغيار.

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