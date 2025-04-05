السبت 05 أبريل 2025
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اقتصاد

تنظيم الاتصالات يكشف حقيقة حظر تطبيق المراهنات الأشهر عالميا

تطبيق المراهنات،
تطبيق المراهنات، فيتو

كشف المهندس محمد إبراهيم رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حقيقة حظر تطبيق المراهنات الأشهر عالميا "1xbet".

 

حظر التطبيقات والمحتوى الإلكتروني

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات غير مختص بحظر تطبيقات المراهنات أو أي تطبيق مخالف إلا بعد صدور قرار يلزمه بذلك من الناحية الفنية.

 

قرار أو حكم قضائي بشأن التطبيقات

وأكد: لدينا قدرة فنية لحظر أي تطبيق مخالف في حال صدور قرار أو حكم قضائي، حيث يتم مخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعامل الفني.

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