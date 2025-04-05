رئيس اتصالات النواب: إعفاء ضريبي لأي هاتف محمول تم استخدامه قبل 1 يناير

رسوم الهواتف المحمولة، أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إعفاء أي هاتف محمول تم استخدامه قبل 1 يناير الماضي من رسوم جمركية أو ضريبية.

ضريبة الهواتف المحمولة

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: الهواتف المحمولة التي تستهدفها الضريبة الجمركية هي الجديدة التي تم تفعيلها واستخدامها بدءًا من 1 يناير الماضي.

صلاحية حجب المحتوي الالكتروني والتطبيقات

في سياق اَخر، لفت إلي أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يقوم بحجب أي محتوى إلكتروني أو تطبيق بناءً على قرار صادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.





وتابع: أي تطبيق يشكل خطورة كبيرة على الأمن القومي مثل تطبيقات المراهنات يحق للدولة حجبه أو حظره



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