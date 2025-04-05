السبت 05 أبريل 2025
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اقتصاد

الاتصالات: 37.5% رسوما جمركية على الهواتف المستوردة وهذا موعد وقف تشغيلها

الهواتف المحمولة،
الهواتف المحمولة، فيتو

قال المهندس محمد إبراهيم رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي للاتصالات: إنه سيتم إيقاف الهواتف المحمولة المستوردة أو المحلية غير المسددة الضريبة من يناير الماضي، من على الشبكات المصرية بدءًا من من الإثنين 7 إبريل.

موعد إيقاف الهواتف المحمولة غير المسددة للرسوم

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم” أن قرار إيقاف الهواتف المحمولة يطبق على الهواتف الجديدة التي دخلت البلاد من 1 يناير 2025 ولم تسدد الضريبة الجمركية، أما جميع الهواتف المحمولة التي تعمل قبل هذا التاريخ  فه معفاة من الرسوم.

حجم الضريبة الجمركية على الهواتف المحمولة 

وأكد: أن الرسوم الضريبية والجمركية على الهواتف المحمولة تصل إلي 37.5 % من إجمالي قيمة الهاتف المحمول.

وأشار إلي أن هناك أكثر من 100 مليون مشترك على الشبكات وخدمات الإنترنت، وحجم استهلاك الهواتف المحولة يصل إلى 20 مليون هاتف سنويا.
 

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