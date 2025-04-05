وزير الاستثمار: زيادة مخصصات البرنامج الجديد لدعم الصادرات خلال أبريل الجاري

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أنه سيتم الإعلان عن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات خلال شهر أبريل الجارى.

جاء ذلك خلال لقاء موسع بين وزير الاستثمار والفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، بحضور أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل.

كما عقدا لقاءً موسعا مع رموز وممثلي المجتمع التجاري والاستثماري السكندري، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وتحسين مناخ أداء الأعمال، وتنمية الصادرات، وجذب الاستثمارات.

جاء ذلك في رده على الاستفسارات المتعلقة بصندوق مساندة الصادرات، خلال اللقاء الموسع

برنامج رد أعباء الصادرات سيشهد زيادة مخصصاته المالية

وأشار إلى أن البرنامج يشهد زيادة في مخصصاته المالية، بما يعكس التزام الدولة بدعم المصدرين، وتحفيز النمو في الصادرات، وتعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.

دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية

ووفقا لتصريحات سابقة لوزير الاستثمار أكد إن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات يستهدف دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أهمية أن تتضمن محاور البرنامج الجديد تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة الصادرات حتى عام 2030.

توجهات الدولة تستهدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار حتى عام 2030.

وأوضح «الخطيب» أن الصادرات المصرية بلغت عام 2024 ولأول مرة 40 مليار دولار، مشيرا إلى أن توجهات الدولة تستهدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار حتى عام 2030.

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