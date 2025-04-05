نشتري وللا نبيع الذهب بعد التوترات العالمية؟ خبير يكشف توقعاته

أسعار الذهب، كشف المهندس سعيد إمبابي خبير الذهب والمجوهرات، عن توقعاته لأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة مع زيادة حدة التوترات العالمية.

نصيحة خبير الذهب بعد الارتفاعات الأخيرة

قال "إمبابي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": "لا ننصح بالاستثمار في الذهب أو عمليات الشراء في الوقت الحالية وننصح بالانتظار حتى استقرار الأسواق وانتهاء موجات الارتفاعات".



فرصة مواتية لبيع الذهب

وأضاف: "اللى عايز يشتري دلوقتي هيضطر ينتظر عامين على الأقل لتحقيق أرباح ملحوظة، ومن يرغب في البيع فإن الفرصة مواتية لجني الأرباح".

تأثر أسواق الذهب بتصريحات ترامب

وتوقع: "أسواق الذهب متأثرة حاليا بتصريحات ترامب ومع هدوء الأوضاع من المتوقع عودة الأسعار للانخفاض".



وتراجعت سعر الجنيه الذهب في السوق المحلية على مدار الـ48 ساعة الماضية بقيمة 320 جنيها دفعة واحدة.

وتراجع سعر الجنيه الذهب من 35280 جنيه إلى مستويات 34960 جنيه خلال آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب اليوم السبت.

الاستثمار فى الجنيه الذهب



ويفضل البعض الاستثمار في الذهب كونه مصدرا آمنا يلائم جميع الأفراد، ويتجه البعض للاستثمار في العملات الذهبية والسبائك كأفضل طرق الاستثمار في الذهب.

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