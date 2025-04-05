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اقتصاد

مفاجأة صادمة، هواتف محمولة كثيرة لم تسدد الضريبة تتحول لقطعة حديد الإثنين المقبل

ضريبة الهواتف المحمولة،
ضريبة الهواتف المحمولة، فيتو

كشف المهندس محمد إبراهيم رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن مفاجأة صادمة للمواطنين الذين لم يسددوا الضريبة الخاصة بهواتفهم المحمولة الجديدة المفعلة بدءًا من يناير الماضي.

 

عقوبة عدم سداد ضريبة الهواتف المحمولة

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “الحياة”: تركنا فرصة ومهلة مدتها 90 يومًا لسداد الضريبة الجمركية الخاصة بـالهواتف المحمولة التي دخلت البلاد وتم تفعيلها بدءًا من يناير الماضي وبناءًا عليه في حال لم يتم سداد الضريبة لم تستقبل خدمة الشبكات من يوم الإثنين المقبل.

 

تحويل أعداد كبيرة من الهواتف المحمولة لقطعة حديد

وأكد:"بعد غدًا سيكون كل التليفونات المحمولة التي تم تفعيلها وقدمت من الخارج بدءًا من يناير الماضي في حال لم تسدد الضريبة أو الرسوم الجمركية  “حتة حديدة”.


ولفت إلى أن هناك أشخاصا كثيرين قاموا بسداد الضريبة أو التعريفة الجمركية الخاصة بالهواتف المحمولة وبناءًا عليه لن يتعرضوا لأي ضرر ويستفيدون من الخدمة بشكل طبيعي.

 

استهلاك مصر من الهواتف المحمولة سنويا

 
وأشار إلى أن استهلاكنا من الهواتف المحمولة سواء المحلية الصنع أو المستوردة تصل إلي 20 مليون هاتف سنويا.

وأكد أنه  ليس من الوارد مد مهلة سداد الضريبة لأكثر من 90 يوما ومن لم يسدد الضريبة ومر على تفعيل هاتفه 90 يوما سيتحول الهاتف إلي “حتة حديدة”.

ولفت إلي أنه يجب التأكد من خلال الرقم التعريفي من سداد التاجر لضريبة الهاتف المحمول عند الشراء لتجنب أي مشكلات قادمة.

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