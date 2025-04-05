محاولات مستميتة من شركات السيارات للهروب من رسوم ترامب الجمركية

رسوم ترامب الجمركية جعلت هناك حالة من الترقب والتفكير خارج الصندوق من قبل الشركات المختلفة المصنعة للسيارات حول العالم للتحايل على رسوم الرئيس الامريكى دونالد ترامب والتى فرضها على العديد من الدول حول العالم وطالت العديد من الصناعات والتى من بينها السيارات وقطع الغيار.

وقامت العديد من شركات السيارات بدراسات مستفيضة ومحاولات للنجاة من الرسوم التى أعلنها “ ترامب” فى يوم التحرير لدعم الاقتصاد الأمريكي وهو ما نال تاييد بعض الدول ورفض من جانب بعض الدول الأخرى والمؤسسات ومن بينها صندوق النقد الدولى.

وأعلن عدد كبير من شركات السيارات العمل بطريقة أخرى للتحايل على قرارات الرئيس الأمريكى من بينها التوجه إلى التصنيع فى الولايات المتحدة نفسها للهرب من هذه الرسوم، بينما لجأت شركات أخرى للعمل بطريقة مختلفة.

نيسان موتور تدرس نقل عمليات الإنتاج

تدرس شركة نيسان موتور Nissan اليابانية، نقل بعض عمليات إنتاج السيارات المقرر بيعها في السوق الأميركية من اليابان إلى الولايات المتحدة بحلول الصيف لتجنب عملية التصدير.

وتخطط شركة صناعة السيارات اليابانية لخفض الإنتاج في مصنعها في فوكوكا ونقل بعض عمليات تصنيع سيارتها الرياضية من طراز Rogue إلى الولايات المتحدة للتخفيف من تأثير الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.

شركة جنرال موتورز

تعتزم شركة فولكس فاغن إضافة رسوم استيراد إلى أسعار ملصقات سياراتها المشحونة إلى الولايات المتحدة، ما يشير إلى أن رسوم دونالد ترامب الجمركية البالغة 25% على السيارات ستؤثر فورًا على أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا.

اتحاد السيارات الألمانى

وندد اتحاد صناعة السيارات الألماني "في دي إيه" بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على واردات بلاده من دول العالم أجمع.

وحذر الاتحاد من أن الخسارة لن تقتصر على ألمانيا بل ستطال المستهلك الأمريكي وصناعة السيارات الأمريكية نفسها.

وقال البيان، إن المستهلك الأمريكي سيعاني من جراء هذه الحمائية التجارية من ارتفاع معدل التضخم وتقلص نطاق المنتجات، وهو أمر من شأنه أيضا أن يقلل الضغوط على الشركات الأمريكية للابتكار ويضعف قدرتها التنافسية.

وحذر الاتحاد في بيانه من أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب تمثل عبئا وتحدّيا كبيرا بالنسبة لصناعة السيارات العالمية وهو أمر من شأنه أن يؤثر أيضا على العمالة.

وناشد الاتحاد الألماني بروكسل إبرام اتفاقيات للتجارة الحرة "مع أكبر عدد ممكن من المناطق في العالم" لكي يصبح الاتحاد الأوروبي "بطلا للتجارة العالمية الحرة والعادلة".

تطبيق الرسوم الجمركية اليوم السبت

دخلت رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمركية الأساسية البالغة 10% على شركاء الولايات المتحدة التجاريين حول العالم حيز التنفيذ اليوم السبت، في إطار استراتيجيته لتعزيز الاستثمار المحلي من قبل الشركات الراغبة في تجنب الضرائب على الواردات.

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