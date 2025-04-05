إيلون ماسك: نأمل فى إنشاء نظام خالٍ من الرسوم الجمركية بين أمريكا وأوروبا

قال إيلون ماسك، مؤسس شركة "تسلا"، إنه يأمل في إنشاء نظام "خالٍ من الرسوم الجمركية" بين الولايات المتحدة وأوروبا، من شأنه أن يخلق فعليًا "منطقة تجارة حرة"، وذلك خلال مشاركته في فعالية لرابطة الدول المستقلة في إيطاليا، وذلك بعد أيام من فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية أدت إلى انهيار الأسواق العالمية.

إعفاء تام من الرسوم الجمركية

ماسك قال لنائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفينيال يوم السبت: "من وجهة نظري، ينبغي على كل من أوروبا والولايات المتحدة الانتقال، في الوضع الأمثل، إلى إعفاء تام من الرسوم الجمركية. هذا ما آمل أن يحدث".

وبدت تصريحات ماسك خلال اجتماع لحزب الرابطة اليميني في فلورنسا وكأنها تتناقض مع موقف ترمب، الذي يقوم ماسك بدور مستشار رئيسي له منذ يناير، وقبل ذلك كان مانحًا رئيسيًا لحملته الانتخابية.

تطبيق الرسوم الجمركية اليوم السبت

دخلت رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمركية الأساسية البالغة 10% على شركاء الولايات المتحدة التجاريين حول العالم حيز التنفيذ اليوم السبت، في إطار استراتيجيته لتعزيز الاستثمار المحلي من قبل الشركات الراغبة في تجنب الضرائب على الواردات.

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