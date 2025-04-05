جولة تفقدية لمدير صحة الشرقية على الوحدات الطبية بالعاشر

قام الدكتور هانى مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية بالمرور على وحدة طب الأسرة بالحي الـ١٠ غرب، التابع للإدارة الصحية بالعاشر من رمضان، وفي حضور الدكتورة هدى ناجي مديرة إدارة العاشر من رمضان الصحية، لمتابعة انتظام سير العمل، والإجراءات التي يتم تنفيذها بالوحدة تمهيدًا لاعتماده ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وجاء ذلك لمتابعة المنشآت الصحية بمحافظة الشرقية المدرجة ضمن خطة الاعتماد من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، صحبه الدكتور بهاء أبوشعيشع وكيل مديرية الشئون الصحية بالشرقية، والدكتور أحمد عبدالحكيم مدير إدارة الدعم الفني واتخاذ القرار بالمديرية.

وقال محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن مديرية الصحة بمحافظة الشرقية إن الدكتور هاني جميعة وكيل الوزارة قد أوضح بأن ذلك يأتي في ضوء رؤية القيادة السياسية، وتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بالتحسين المستمر للخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين، وكذا التوسع في خطة اعتماد منافذ تقديم الخدمة الطبية، والعمل المتواصل لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بكافة محافظات الجمهورية، في ظل النجاحات وتميز الخدمات الطبية المقدمة بالمنشآت الصحية، واستكمالًا لخطة اعتماد منافذ المحافظة بعد تسجيل واعتماد مستشفى الأمراض الصدرية بالزقازيق، كأول مستشفى نوعي للصدر على مستوى الجمهورية، وكذلك اعتماد مركز طبي سعود بالحسينية، كأول منشأة طبية بوحدات الرعاية الأولية بالمحافظة.

كما تفقد وكيل المديرية والذى كان بصحبة جميعة الأقسام المختلفة بالوحدة الصحية بسعود، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة، ومن توافر الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بالرعاية الأولية، ومن كفاءة عمل الأجهزة الطبية بالوحدة، كما اطمأن من التدريب الجيد للفرق الطبية على التعامل مع الأجهزة، متابعًا خدمات طب الأسنان، وتابع مؤشرات أداء خدمات الرعاية الأولية وتنظيم الأسرة، كما تابع استكمال ملفات طب الأسرة الخاصة بأهالي الحى العاشر غرب، مؤكدًا على أهمية سرعة استكمال كافة ملفات طب الأسرة بالوحدة.

كما أكد وكيل المديرية على تعليمات وكيل الوزارة بأهمية الإعداد الجيد لكافة أقسام الوحدة للتسجيل والاعتماد من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بعد استيفاء كافة الاشتراطات الصحية والالتزام بمعايير الجودة "جهار" الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد، والحاصلة على الاعتماد الدولي من الاسكوا، لافتا الى اهمية العمل المتواصل على هذا الملف لاستيفاء كافة الاشتراطات التي تؤهل الوحدة للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ومؤكدًا على أهمية رفع كفاءة الخدمات المقدمة بالأقسام الطبية، مع التأكيد على التدريب والتعليم الطبي المستمر لكافة الفرق الطبية، والذي يساهم في الإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بالمحافظة.

كما تفقد وكيل المديرية ومدير إدارة الدعم الفني واتخاذ القرار بالمديرية، المعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق، وتم التأكد من انتظام إجراء كافة الفحوصات المعملية، مثل تحليل المواد المخدرة، والأغذية، والمياه، وغيرها، والتأكد من توافر الكيماويات والكيتسات اللازمة لإجراء الفحوصات، وعدم وجود أي معوقات توثر على انتظام سير العمل بالمعمل.

وقال إن التأمين الصحي الشامل يعد منظومة أساسها تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، ويغطي مظلته جميع المواطنين بجمهورية مصر العربية، دون تمييز بحيث تتحمل هذه المنظومة كافة التكاليف الكاملة لعلاج المواطنين خاصة غير القادرين منهم على نفقة الدولة.

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