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وكيل صحة الشرقية ووفد ياباني يتفقدان مستشفى الزقازيق العام

صحة الشرقية والوفد
صحة الشرقية والوفد الياباني يتابعان التدريب بالزقازيق، فيتو

قام الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، والوفد الياباني من جامعة ساكو اليابانية، بزيارة لمستشفى الزقازيق العام، في حضور مايكل منير بالعلاقات العامة والمراسم بقطاع مكتب وزير الصحة، والدكتور بهاء فؤاد، والدكتور محمود عفيفي بالإدارة المركزية للتمريض بالوزارة، والدكتورة أمل رفعت يوسف بالجامعة المصرية اليابانية ومنسق البرنامج.

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جانب من الحضور لمتابعة قياس أثر التدريب 

أكد ذلك محمود عبد الفتاح المتحدث الرسمي بصحة الشرقية أن الحضور شمل الدكتورة علا يوسف مديرة المراجعة الفنية والإكلينيكية، والدكتورة سماح محمود مديرة إدارة التمريض بالمديرية، والدكتور محمد يحيي مدير المستشفى، وأيضًا فريق التمريض المشارك في البرنامج التدريبي، لمتابعة تنفيذ البرنامج التدريبي الخاص بمبادرة التعليم المصرية اليابانية ومشروع تنمية الموارد البشرية الطبية (EJEP - HRDP).

التعاون مع المشروع الياباني لتحسين الجودة 

ويأتي ذلك في إطار حرص القيادة السياسية علي النهوض بجودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، والشراكة القوية بين دولتي مصر واليابان في تحقيق التغطية الصحية الشاملة، وفي إطار التعاون مع المشروع الياباني لتحسين الجودة وسلامة المرضى فى المستشفيات المصرية، والتعاون المشترك بين وزارة الصحة والسكان.

توجيهات نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة 

وذلك  بتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وجامعة ساكو لدعم وتطوير برامج إدارة التمريض والقيادة، Nursing Management & Leadership، ضمن مبادرة التعليم المصرية اليابانية ومشروع تنمية الموارد البشرية الطبية EJEP - HRDP.

 

الأقسام الطبية المختلفة 

وتفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية والوفد الياباني الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، كما تم متابعة مؤشرات أداء العمل بالأقسام الطبية، وتفقد أعمال التطوير التي تمت بالأقسام الطبية المختلفة، كما تناولت الزيارة تقييم مدى تأثير المشروع الياباني والبرنامج التدريبي على تطوير الخدمات التمريضية بالمستشفى.

 

مدى تطبيق النظم اليابانية فى النظم التمريضية 

كما تم قياس مدى تطبيق النظم اليابانية في الإدارة التمريضية، ونقل الخبرات المكتسبة من جامعة ساكو اليابانية إلى الكوادر التمريضية بالمستشفى.

وشهدت الزيارة أيضًا على بعض المناقشات لتحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز سلامة المرضى، بما في ذلك آليات الإبلاغ عن الأحداث العارضة والجسيمة (OVR) وإجراءات التحليل الجذري المتبعة لتصحيحها.

 

بناء قدرات الفرق التمريضية 

وأكد الدكتور هاني جميعة على الاستفادة من التجارب الدولية في تطوير القطاع الصحي، مشيرًا إلى أهمية بناء قدرات الفرق التمريضية وتعزيز مهارات القيادة والإدارة، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية داخل المستشفيات.

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وفد جامعة ساكو اليابانية 

كما أشاد وفد جامعة ساكو اليابانية بالمستوى المتقدم الذي وصل إليه مستشفى الزقازيق العام، مؤكدين حرصهم على استمرار التعاون لدعم وتطوير الخدمات الصحية، وإجراء مثل هذه الزيارات الميدانية، لضمان تحقيق أقصى استفادة من المبادرة وتعزيز جودة الخدمات التمريضية بمحافظة الشرقية.

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الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة محافظة الشرقية الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحه الوفد اليابانى جامعة ساكو الدكتور محمود عفيفي

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