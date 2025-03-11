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جولة مفاجئة لوكيل صحة الشرقية بمستشفى القنايات المركزي

جولة مفاجئة لوكيل
جولة مفاجئة لوكيل صحة الشرقية بمستشفى القنايات المركزي

قام الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، بالمرور على مستشفى القنايات المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بالمستشفى.

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الدكتور إياد درويش مدير إدارة القنايات 

جميعة رافقه الدكتور بهاء أبو شعيشع وكيل مديرية الشئون الصحية بالشرقية، والدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات، والدكتور أحمد عبدالحكيم مدير إدارة الدعم الفني بالمديرية.

وقال محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن صحة الشرقية إن وكيل الوزارة تفقد الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، في حضور الدكتورة أروي إبراهيم مديرة الإدارة الصحية بالقنايات، والدكتورة إنجي عبدالبصير مديرة المستشفى، حيث تم المرور على قسم الاستقبال والطوارئ.

متابعة خدمة الحالات الطارئة 

 متفقدًا غرف الملاحظة، وغرفة الإنعاش القلبي الرئوي، وغرفة الغرز، وقام بمتابعة الخدمة للحالات الطارئة والتأكد من سرعة التعامل معها، والاطمئنان على جاهزية القسم لاستقبال المرضى على مدار الساعة.

تقديم الرعاية الفورية 

 وكيل الوزارة تأكد من تواجد الفرق الطبية بشكل مستمر وبالعدد الكافي لضمان تقديم الرعاية الفورية المتكاملة للحالات الحرجة، خاصة خلال وقت الإفطار في شهر رمضان، كما تأكد من عدم وجود أي نواقص في الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ والتي تعمل على مدار الـ٢٤ ساعة.

تفقد وحدة العناية المركزة

كما تفقد الدكتور هاني جميعة وحدة العناية المركزة، وقام بمناظرة الملفات الطبية للمرضى، والتأكد من استكمال كافة العروض والإجراءات الطبية وفقًا للبروتوكولات العلاجية المتبعة،

الصيانة الدورية للاجهزة الطبية 

 كما تأكد من الصيانة الدورية للأجهزة الطبية، كما تم المرور على العناية المركزة للأطفال، واطمأن من الطبيب المعالج عن الحالة الصحية للأطفال، موجهًا بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهم، كما تفقد قسم الحضّانات، وتابع مستوى الخدمة المقدمة لحديثي الولادة، موجهًا بضرورة متابعة توفير كافة المستلزمات الطبية لضمان رعاية صحية متكاملة لهم.

 

كما تفقد وكيل وزارة صحة الشرقية قسم الكلى الصناعي، واطمأن على المرضى خلال جلسات الغسيل الكلوي، واستمع إلى آرائهم حول مستوى الخدمة المقدمة، كما تفقد العيادات الخارجية، موجهًا بضرورة تقليل فترات الانتظار وتقديم خدمة طبية متميزة،

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توافر الأدوية الضرورية 

 كما قام بمراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية الرئيسية، والتأكد من توافر الأدوية الضرورية لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية بكفاءة، مؤكدًا على أهمية متابعة صرف الأدوية وفقًا للمعايير الطبية المحددة.

 

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