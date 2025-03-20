صحة الشرقية: فحص المقبلين على الزواج بالعاشر من رمضان

أكدت الدكتورة هدى ناجي مديرة الإدارة الصحية بالعاشر من رمضان محافظة الشرقية استمرار فعاليات المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج لخدمة المواطنين تزامنا مع شهر رمضان المبارك والمتواجدة بمركز طبي أول فقط في الإدارة الصحية بالعاشر من رمضان.

واشارت إلى أن وقت العمل بالمبادرة يكون خلال الفترة الصباحية من الساعة ٩ صباحا حتى ٢ ظهرا بالإضافة إلى الفترة المسائية من الساعة ٧ مساء حتى الساعة ٩ مساء.

وأضافت: تأتي هذه المبادرة لفحص المقبلين على الزواج لضمان حياة صحية جديدة وتقدم الخدمات الطبية للمواطنين وتشمل الكشف عن الأمراض غير السارية المتمثلة في السكر، ارتفاع ضغط الدم، السمنة.

الكشف عن الأمراض المعدية

وقالت إنه يتم الكشف عن الأمراض المعدية (فيروس بي، فيروس سي، فيروس نقص المناعة البشري)، بالإضافة إلى إجراء تحاليل (فصيلة الدم، Rh،هيموجلوبين)، وفحوصات الأمراض الوراثية مثل مرض البحر الأبيض المتوسط "الثلاثيميا"، وفقر الدم المنجلي، للمقبلين على الزواج، أو من يحتاج إلي هذه الخدمات الصحية من المواطنين.

ولفتت ناجي إلى أن المبادرة تستهدف المقبلين على الزواج من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، لإجراء الفحص الطبي، واستخراج الشهادة الصحية، وتشمل المبادرة حزمة من الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج، للتأكد من خلوهم من الأمراض التي قد تؤثر عليهما في المستقبل أو احتمالية انتقال الأمراض بينهما،

تطبيق نظام الاحالة لتلقى الخدمة الطبية فى حالة الاصابة

وألمحت إلى أنه في حالة اكتشاف الإصابة بأي أمراض من خلال الفحوصات الطبية بالمبادرة، يتم تطبيق نظام الإحالة وتوجيه الطرفين لتلقي الخدمات الطبية والعلاج اللازم، بما يحد من مضاعفات الإصابة للطرف المصاب، وكذلك منع انتقال العدوى للطرف الأخر، وفي حالة سلبية جميع الفحوصات يتم تشجيع الطرفين على وضع خطة للوقاية من الأمراض غير السارية والأمراض المعدية.

ويأتي ذلك النشاط ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية " بداية جديده لبناء الإنسان "وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية.

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