الأربعاء 19 مارس 2025
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صحة الشرقية: متابعة تطبيق معايير الجودة بمركز طبى الحى 10 غرب بالعاشر

متابعة تطبيق معاييرالجودة
متابعة تطبيق معاييرالجودة بمركز طبى الحى 10غرب

أكدت  الدكتورة هدى ناجى مديرة الإدارة الصحية بالعاشر من رمضان محافظة الشرقية استقبال  فريق إشراف الوزارة المكون من  الدكتوره فاطمه السنباطى، والدكتوره أمل أبوزيد وذلك لمتابعة وذلك لزيارة مركز طبى الحى ١٠ غرب المرشح للإعتماد من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

صحة العاشر تتفقد الخدمات الطبية بالمراكز الطبية

المرور على عيادات المركز

وقالت ناجى  تم المرور على عيادات المركز التى تشمل عياده الأسنان وعيادة طب الأسره وعيادة النسا وتنظيم الأسرة وغرفة الطوارئ وغرفة التطعيمات وغرفة متابعة الحوامل ومتابعة الطفل  وذلك لمتابعة مدى استيفاء كافة الاشتراطات الصحية والالتزام بمعايير الجودة "جهار" الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد، والحاصلة على الاعتماد الدولي من الاسكوا، تمهيدًا للإعتماد والإنضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.

خدمات طبية متميزة للمواطنين 

 يأتى ذلك لتحسين جودة الرعاية الصحية بما يضمن زيادة فرص حصول المواطنين على خدمات طبية متميزة وشاملة ومستدامة.

مدير صحة العاشر تتفقد مركز صحة الأسرة بالمجاورة الأولى

متابعة مدى تطبيق معايير الجودة 

وفى نهاية الزيارة تم المرور لمتابعة مدى تطبيق معايير الجوده وعقد.إجتماع لفريق الوزارة بفريق إشراف المديرية ومديرة الإدارة وفريقاشرافها    ومديرالمركز لمناقشة بعض السلبيات والعمل على حلها وتم شكر مديرة الإدارة والفرق المعاونه

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الدكتورة هدى ناجى مديرة الادارة الصحية العاشر من رمضان محافظة الشرقية الدكتورة فاطمة السنباطى مركز طبى 10غرب العاشر الرقابة الصحية المرشح للاعتماد من الهبئة

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