صحة الشرقية: متابعة تطبيق معايير الجودة بمركز طبى الحى 10 غرب بالعاشر

أكدت الدكتورة هدى ناجى مديرة الإدارة الصحية بالعاشر من رمضان محافظة الشرقية استقبال فريق إشراف الوزارة المكون من الدكتوره فاطمه السنباطى، والدكتوره أمل أبوزيد وذلك لمتابعة وذلك لزيارة مركز طبى الحى ١٠ غرب المرشح للإعتماد من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

المرور على عيادات المركز

وقالت ناجى تم المرور على عيادات المركز التى تشمل عياده الأسنان وعيادة طب الأسره وعيادة النسا وتنظيم الأسرة وغرفة الطوارئ وغرفة التطعيمات وغرفة متابعة الحوامل ومتابعة الطفل وذلك لمتابعة مدى استيفاء كافة الاشتراطات الصحية والالتزام بمعايير الجودة "جهار" الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد، والحاصلة على الاعتماد الدولي من الاسكوا، تمهيدًا للإعتماد والإنضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.

خدمات طبية متميزة للمواطنين

يأتى ذلك لتحسين جودة الرعاية الصحية بما يضمن زيادة فرص حصول المواطنين على خدمات طبية متميزة وشاملة ومستدامة.

متابعة مدى تطبيق معايير الجودة

وفى نهاية الزيارة تم المرور لمتابعة مدى تطبيق معايير الجوده وعقد.إجتماع لفريق الوزارة بفريق إشراف المديرية ومديرة الإدارة وفريقاشرافها ومديرالمركز لمناقشة بعض السلبيات والعمل على حلها وتم شكر مديرة الإدارة والفرق المعاونه

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