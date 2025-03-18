صحة الشرقية تضبط مصنعين للمخللات يعملان بدون ترخيص

نظمت الإدارة الصحية بالزقازيق حملات مفاجئة للمرور على المنشآت الغذائية بمركز الزقازيق للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء، وأسفر التفتيش على ضبط وإعدام 3.5 طن مخللات فاسدة وغلق ٢ منشأة تعمل بدون ترخيص وتحرير 6محاضر جنح للمخالفين.

وكيل وزارة صحة الشرقية

و كشف الدكتور هانى مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن الحملات المفاجئة على المنشآت الغذائية بمركز الزقازيق خلال شهر رمضان المبارك، أسفرت عن ضبط ٢ منشأة لتصنيع المخللات يعملان بدون ترخيص وبهما نقص شديد في الإشتراطات الصحية،

ضبط 2طن مخللات

وأضاف انه تم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت، لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين، كما تم ضبط ٢ طن مخللات، لسوء التخزين وعدم وجود بيانات، مشيرا الى انه تم إعدام 1.5 طن مخلل لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب العينات اللازمة وإرسالها للمعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي،فضلًا عن تحرير (6) محاضر جنح صحية للمخالفين بمركز شرطة الزقازيق.

ادارة تموين الزقازيق

كما قامت إدارة تموين مركز الزقازيق برئاسة فوزي البهي مدير الإدارة بحملة تفتيشية علي المحال التجارية بنطاق مركز الزقازيق لضبط أماكن بيع وتداول الألعاب النارية وتم ضبط 1500 صاروخ وألعاب نارية وتم تحرير محضر بالواقعة.

المهندس حاوم الاشمونى محافظ الشرقية

وبدوره أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بجهود مديرية الصحة بمحافظة الشرقية لتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمنشآت الغذائية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية وتطبيق القانون على المخالفين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم،

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