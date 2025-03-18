الثلاثاء 18 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

صحة الشرقية تضبط مصنعين للمخللات يعملان بدون ترخيص

صحة الشرقية تضبط
صحة الشرقية تضبط مصنعين للمخللات يعملان بدون ترخيص

نظمت الإدارة الصحية بالزقازيق حملات مفاجئة للمرور على المنشآت الغذائية بمركز الزقازيق للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء، وأسفر التفتيش على ضبط وإعدام 3.5 طن مخللات فاسدة وغلق ٢ منشأة تعمل بدون ترخيص وتحرير 6محاضر جنح للمخالفين.

وكيل صحة الشرقية ووفد ياباني يتفقدان مستشفى الزقازيق العام

وكيل وزارة صحة الشرقية 

و كشف الدكتور هانى مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن الحملات المفاجئة على المنشآت الغذائية بمركز الزقازيق خلال شهر رمضان المبارك، أسفرت عن ضبط ٢ منشأة لتصنيع المخللات يعملان بدون ترخيص وبهما نقص شديد في الإشتراطات الصحية، 

ضبط 2طن مخللات 

وأضاف انه تم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت، لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين، كما تم ضبط ٢ طن مخللات، لسوء التخزين وعدم وجود بيانات، مشيرا الى انه تم  إعدام 1.5 طن مخلل لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب العينات اللازمة وإرسالها للمعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي،فضلًا عن  تحرير (6) محاضر جنح صحية للمخالفين بمركز شرطة الزقازيق.

ادارة تموين الزقازيق 

كما قامت إدارة تموين مركز الزقازيق برئاسة  فوزي البهي مدير الإدارة بحملة تفتيشية علي المحال التجارية بنطاق مركز الزقازيق لضبط أماكن بيع وتداول الألعاب النارية وتم ضبط 1500 صاروخ وألعاب نارية وتم تحرير محضر بالواقعة.

المهندس حاوم الاشمونى محافظ الشرقية 

وبدوره  أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بجهود مديرية الصحة بمحافظة الشرقية لتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمنشآت الغذائية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية وتطبيق القانون على المخالفين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم،

صحة الشرقية: جميعة والوفد الياباني يشهدان ورشة عمل بالزقازيق

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منشأة تعمل بدون ترخيص الادارة الصحية بالزقازيق حملات مفاجئة المنشات الغذائية مركز الزقازيق تطبيق الاشتراطات سلامة الغذاء صبط مخللات فاسدة

مواد متعلقة

وكيل صحة الشرقية ووفد ياباني يتفقدان مستشفى الزقازيق العام

صحة الشرقية: جميعة والوفد الياباني يشهدان ورشة عمل بالزقازيق

صحة الشرقية تستقبل وفدًا يابانيًا لمتابعة برامج تدريب التمريض

صحة الشرقية: فحص عيون 259 ألف طالب خلال ٣ أيام

الأكثر قراءة

أثار الجدل حيًّا وميتًا، هل تراجع الحويني عن فتاويه أم أعاد تفسيرها؟

"اسم على مسمى"، قصة كفاح إلهام نور الأم المثالية الأولى على الجمهورية

انكسار الموجة الحارة وتحذير من الأرصاد

بمفهوم سياسة الغرز والغربلة الكاملة، توفيق عكاشة يكشف الخطة الأمريكية لتفكيك الدول العربية

بنك مصر يُخفض العائد على شهادتي القمة وإيليت بالدولار الأمريكي بنسبة 0.5%

رواتب تصل إلى 8 آلاف ريال.. فتح باب التقديم على فرص عمل في المجالات الهندسية بالسعودية

ليلي عبد العاطي الأم المثالية بالإسماعيلية: عرفت الخبر من فيتو وهذه حكايتي

أبرزها الزيت والسكر، التموين تكشف عن السلع المقرر صرفها على البطاقات كدعم إضافي

منوعات

المزيد

مخرج فيلم Avengers Doomsday يتحدث عن اختيار روبرت داوني جونيور للبطولة

سيلينا جوميز: كنت أشعر بالإحباط قبل العمل على ألبوم I Said I Love You First

أول تعليق من كونان أوبراين بعد اختياره لتقديم حفل جوائز الأوسكار الـ98

الصين تنجح في زرع كلية خنزير معدلة وراثيًّا في إنسان

المزيد

خدمات

المزيد

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار السكر اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار كيلو السكر اليوم الإثنين

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 17- 03- 2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

شروط اعتذار المعلمين عن عدم المشاركة بامتحانات الشهادة الإعدادية 2025 (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح معنى حديث "لا يحلُّ للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه"

معارك وغزوات، معركة القادسية وبداية النهاية للإمبراطورية الفارسية على يد المسلمين

تفسير رؤية كعك العيد في المنام وعلاقتها بتحقيق أهداف طال انتظارها

المزيد
الجريدة الرسمية