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إعصار يودي بحياة 3 أشخاص في إشبيلية

إعصار، فيتو
إعصار، فيتو

 أفادت خدمات الطوارئ الإسبانية بأن إعصارا دمر مستودعا زراعيا يوم الجمعة، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص كانوا يعملون داخله في جنوب إسبانيا.

 

مقتل ثلاثة أشخاص في جنوب إسبانيا

 وبحسب تقارير فرق الإنقاذ، تم استدعاء طواقم الطوارئ إلى موقع الحادث في منطقة قريبة من بلدة دوس هيرمانوس القريبة من إشبيلية في منطقة الأندلس قرابة الساعة 11:35 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي، بعد أن اقتلعت الرياح العاتية سقف المستودع البالغ مساحته 500 متر مربع مما تسبب في انهياره بالكامل على العمال المحاصرين 

من جانبه، أعلن وزير العمل والاقتصاد الاجتماعي الإسباني عن تشكيل فريق تحقيق خاص لمعرفة ظروف الحادث.

كما علقت النقابات العمالية على المأساة، حيث أكدت كارمن تيرادو أمينة سر نقابة "لجان العمال" في إشبيلية على ضرورة التزام الشركات بوقف العمل فور صدور تحذيرات الطقس السيء، مشيرة إلى أن إهمال هذه الإجراءات الوقائية قد يؤدي إلى كوارث مماثلة.

 

أهمية اتخاذ إجراءات صارمة لضمان سلامة العاملين في البيئات الزراعية

والجدير بالذكر أن هذا الحادث يسلط الضوء على أهمية اتخاذ إجراءات صارمة لضمان سلامة العاملين في البيئات الزراعية، خاصة في ظل التقلبات المناخية المتزايدة التي تشهدها المنطقة.

يذكر أن منطقة أندلوسيا تشهد بين الحين والآخر عواصف عنيفة، لكن حوادث بهذا المستوى من الخطورة تظل نادرة الحدوث، وقد ناشد المسؤولون المحليون المواطنين بعدم الاقتراب من موقع الكارثة حتى انتهاء أعمال البحث والإنقاذ.

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