طفل ينفذ سرقة على طريقة أفلام الكوميديا (فيديو)

قامت عائلة بحشر شقيقهم الصغير داخل جهاز ألعاب للحصول على الجوائز المخزنة فيه، وذلك في مشهد أشبه بأفلام الكوميديا والجريمة.



وتبين المشاهد لحظة حشر العائلة شقيقهم الصغير داخل الآلة، ويقوم بعدها الطفل بمساعدتهم في سرقة البضاعة جميعها.

الطفل الصغير، بحجمه المناسب تمامًا، تسلل بسهولة إلى الداخل، وبدأ بتمرير الألعاب إلى بقية أفراد العائلة.

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