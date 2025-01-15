علي الكسار.. رائد كوميديا الارتجال الذي نافس نجيب الريحاني.. بدأ حياته "سروجي" ثم طباخًا.. قدم 160 مسرحية و35 فيلمًا.. وهكذا وصفه يحيى حقي

على الكسار، رائد كوميديا الارتجال، تميز بالتلقائية والبساطة في الأداء، ممثل خفيف الدم، لقب بالمليونير الخفي لكثرة ما كسب من المال، وعرف بشخصية عثمان عبد الباسط البواب الأسود، نافس نجيب الريحاني في احتلال عرش الكوميديا في العشرينات وحتى نهاية الأربعينيات الخمسينيات، سجنته السينما في دور النوبى الساذج، حصل أيام الملكية على لقب "صاحب حضرة الرفعة الوجيه على أفندي الكسار"، ورحل في مثل هذا اليوم عام 1957.

ولد الفنان على خليل سالم وشهرته على الكسار عام 1887 بشارع الشرنوبي بحي شبرا، لكنه انتقل إلى العيش بحي السيدة زينب، بدأ حياته وهو طفل “سروجي” فى ورشة كان يملكها أبوه، ثم عمل طباخا مع خاله فعاشر بعض النوبيين وعن طريقهم أتقن اللهجة النوبية، لم يلتحق بالمدارس لذلك لا يعرف القراءة والكتابة، بدأ مشواره مع الفن عام 1907، وذلك بتكوين أول فرقة مسرحية له وسماها دار التمثيل الزينبي ثم انتقل إلى فرقة "دار السلام" بحي الحسين، ثم كون فرقة مسرحية باسم "مصطفى أمين وعلى الكسار"، وقدم أولى مسرحياته عام 1916 باسم "حسن أبو على سرق المعزة" التي كتبها يونس القاضي قام فيها بدور خادم نوبي، وفى يناير 1919 قدم مسرحية "ليلة 14" على مسرح الماجستيك التي استمرت فى عز اندلاع ثورة 1919.

نافس شخصية كشكش بيه

قدم على الكسار 160 مسرحية، واستطاع أن ينافس شخصية "كشكش بيه" التي اشتهر بها نجيب الريحاني بتقديمه شخصية "عثمان عبد الباسط"، فكان يدير شخصيات مسرحياته بنفسه للرد على مسرحيات الريحاني، فعندما عرض الريحاني مسرحيته "حمار وحلاوة" أعلن على الكسار عن مسرحيته "عقبال عندكم"، فرد عليه الريحانى بمسرحية "قولوله "، فرد عليه الكسار بمسرحية "قلناله"، وعندما قدم الريحاني مسرحية "فرجت"، رد عليه على الكسار "راحت عليك"، فرد الريحانى بمسرحية "الدنيا جرى فيها إيه"، فرد الكسار بروايته "الدنيا بخير".

على الكسار



اعتمد علي الكسار على الكوميديا الغنائية في مسرحياته فغنى ألحان صديقه سيد درويش الذي لحن له 11 مسرحية من مسرحياته ومن أشهر ما غنى “محسوبكو يا ناس صبح محتاس”، وكانت شخصية عثمان عبد الباسط نجحت في الانتشار، لكن في نهاية أربعينيات القرن الماضي قلت شعبية على الكسار بسبب نفس الدور الذي يقدمه، ونفر منها الجمهور ليتجه لوجوه جديدة ظهرت على الساحة من بينهم إسماعيل ياسين، وغيره من النجوم الذين ظهروا فيما بعد.

بواب العمارة البداية الحقيقية

اتجه علي الكسار إلى السينما وقدم 35 فيلما خلال مشواره السينمائى، وأول أدواره فى فيلم "الخالة الأمريكية"، ثم كانت بدايته الحقيقية على يد المخرج ألكسندر فاركاش فى فيلم "بواب العمارة" الذي نقل فيه شخصية عثمان عبد الباسط من المسرح إلى السينما من إنتاج توجو مزراحى الذى قدمه ثانية فى فيلم "غفير الدرك" عام 1926، كما قدم من خلاله أجمل أفلامه ومنها التلغراف، نور الدين والبحارة السبعة، ميت ألف جنيه، على بابا والأربعين حرامى، سلفنى ثلاثة جنيه، يوم المنى، ألف ليلة وليلة، رصاصة في القلب، ألف ليلة وليلة، وردشاه، نرجس، بنت حظ وغيرها.

ضرورات شخصية عثمان عبد الباسط

الفنان علي الكسار أبيض البشرة وليس أسمر اللون كما كان يظهر، ولكنه استخدم توليفة عشبية خاصة لدهن وجهه باللون الأسود من أجل أن يقوم بدور "عثمان عبد الباسط ".



وأعجب به الملك فاروق ومنحه لقب حضرة صاحب الرفعة الوجيه على أفندى الكسار وهو اللقب الذى لم يحصل عليه منافسه نجيب الريحانى، وكان من أغنى الممثلين حتى أنه سمى بصاحب الملايين، والمليونير الخفى لكثرة ما يكتنزه من أموال، ورغم ذلك كان يعيش عيشة بسيطة في أحد حواري السيدة وشبرا.

العبد نور فى امير الانتقام

نتيجة ابتعاده عن التمثيل لمرضه عانى على الكسار في نهاية أيامه، ووصل به الأمر أن أرسل خطابًا للشئون الاجتماعية عام 1950 متضررا من حالته المادية، وتمت الموافقة على عودته للمسرح الشعبي في طنطا لتقديم بعض العروض عليه، ووافق لاحتياجه للمال، وقضي ما تبقى من عمره هناك داخل غرفة مشتركة، وتراكمت عليه الديون، وتناساه المخرجون ولم يتم عرض أي أعمال بطولة عليه، وكانت معظم أدواره في تلك الأيام هامشية، وآخرهم فيلم "أمير الانتقام" وحصل على دور "العبد نور" به.

على الكسار فى أحد أفلامه

وفاة الفنان الكبير على الكسار كانت مأساوية، حيث مات فقيرًا بعد إفلاسه في غرفة درجة ثالثة بأحد عنابر مستشفى قصر العيني، في مثل هذا اليوم 15 يناير 1957، بعد صراع طويل مع مرض سرطان البروستاتا، عن عمر 69 عاما،

عصامى يتميز بعزة النفس

وصف الأديب يحيى حقى الفنان الكوميدى على الكسار بالمعدن الكريم فكتب يقول: على الكسار فى حياته بدأ من نقيض إلى نقيض فهو لم ينهزم مهما أصابه من صدمات فى حياته، فلم يتغير شأن المعدن الكريم وعمل معنا فى المسرح الشعبى، وكان بعد انصرافه من عمله يركب الترام إلى منزله، وأشهد أننى لم أره مرة واحدة يقصدنى كرئيس لمصلحة الفنون فى شيء رغم أننا أصدقاء كان عزيز النفس متوكلا على الله، وكم أتمنى لو يتفرغ أحد كبار كتابنا أو وزارة الثقافة لجمع تراث على الكسار بربرى مصر الوحيد كنموذج فذا لفنان عصامى تميز بعزة النفس عرف المجد ولم يفسده وتحلى بأجمل صفات بنى قومه.

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