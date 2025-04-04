فريق بحثي صيني يكشف كيفية تكاثر أنثى ثعبان دون ذكور

نجح فريق بحثي صيني في فك الشيفرة الجينية لنوع نادر من الثعابين، يتميز بقدرته على التكاثر دون الحاجة إلى ذكور، في ظاهرة نادرة بين الفقاريات.



ونُشرت نتائج الدراسة، أمس الخميس، في مجلة "Science Advances" العلمية، وأجراها باحثون من معهد تشنجدو للأحياء التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، بقيادة لي جياتانغ.



ويُعد "ثعبان الزهرة" أو (Indotyphlops braminus) من أصغر الأنواع في العالم، إذ لا يتجاوز طوله 20 سنتيمترا، ويعيش غالبا في تربة النباتات المزروعة، وتبيّن أن جميع أفراده المعروفة إناث قادرات على التكاثر الذاتي.





وباستخدام تقنيات متعددة الأوميكس، كشف فريق الدراسة بقيادة الباحث، لي جياتانج، من معهد تشنجدو أن الجينوم الأصلي للثعبان خضع لتطور نوعي سريع قبل نحو 41 مليون عاما، عندما اندمجت كروموسومات مختلفة معا.

واكتشف العلماء أن جينات معينة لدى الثعبان مسؤولة عن مكافحة الأمراض وإنتاج الحيوانات المنوية أصبحت خاملة، مرجحين أن هذه التغييرات تساعد مجموعاته المختلفة من الحمض النووي على العمل معا بسلاسة، مما يُمكّن الإناث من التكاثر بنجاح دون ذكور.



وأشاروا إلى أن جينات "إصلاح الحمض النووي" الخاصة، مثل "ALKBH2" و"MDC1"، تعمل بجهد إضافي في مبايض تلك الثعابين، إذ تعمل كوحدات تحكم في الجودة لضمان جودة التكاثر أحادي الوالد، وهذا يساعد في الحفاظ على صحة النسل، على الرغم من عدم وجود اختلاط وراثي يحدث عادة بين الوالدين.

ويرى الباحثون أن هذه النتائج تقوّض الفرضية التقليدية بأن التكاثر اللاجنسي يؤدي إلى نهاية تطورية، وتُظهر كيف يمكن للأنواع أحادية الجنس الحفاظ على التنوع والتكيف البيئي دون مساهمة الذكور.

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