الإثنين 31 مارس 2025
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ثعبان ضخم يحاول اصطياد طائر أليف في قفصه

ثعبان، فيتو
ثعبان، فيتو

تم استدعاء صائد ثعابين محترف في أستراليا إلى منزل في ولاية كوينزلاند بعد أن حاول ثعبان "كاربت بايثون" ساحلي التهام طائر أليف.

وبحسب موقع «إرم»، نشر ستيوارت ماكنزي من فريق "صائدو الثعابين في ساحل صن شاين" فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر الموقف المثير، حيث كان رأس الثعبان محشورًا بين قضبان القفص، وقريبًا جدًا من الطائر.

وأعرب ماكنزي عن ارتياحه في الفيديو قائلًا "لحسن الحظ وصلنا في الوقت المناسب"، حيث كان الثعبان والطائر قريبين جدًا عند وصوله.

كما أشار إلى مشكلة كبيرة في اقتناء الحيوانات الأليفة، قائلًا إن العديد من أقفاص الطيور والحيوانات الصغيرة يتم بيعها دون النظر ما إذا كانت توفر حماية من الثعابين.

وأكد ماكنزي أن العديد من العائلات تفقد حيواناتها الأليفة بسبب الأقفاص المصممة بشكل سيئ، والتي لا تمنع الثعابين من الافتراس.

وعلى الرغم من أن تصرفات الثعبان قد تبدو مقلقة، أوضح ماكنزي أنه لا يمكن لومه على محاولته اصطياد الطائر كغذاء.

وأوضح أن الثعابين لا تستطيع التمييز بين الطيور البرية والأليفة، لذلك كانت مجرد تتبع غريزتها في البحث عن الطعام. 

وتم نقل الثعبان إلى منطقة برية آمنة حيث يمكنه مواصلة بحثه عن الطعام في بيئة طبيعية.

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أستراليا ولاية كوينزلاند كوينزلاند كاربت بايثون الطيور البرية

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