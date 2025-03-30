حبس عصابة سرقة أبواب المقابر ببني سويف

أمرت النيابة العامة ببني سويف، بحبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات الأبواب الحديدية من المقابر بدائرة مركز شرطة ببا جنوب المحافظة.

ضبط لصوص أبواب المقابر ببني سويف

وكانت وحدة المباحث الجنائية بمركز شرطة ببا بـ محافظة بني سويف، قد تمكنت من ضبط تشكيل عصابى مكون من 3 أشخاص، تخصص في ارتكاب وقائع سرقات الأبواب الحديدية من المقابر، بدائرة المركز.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، قد تلقت عدة بلاغات من مواطنين تفيد بتعرضهم لسرقة الأبواب الحديدية من المقابر، بدائرة مركز شرطة ببا، وتم تشكيل فريق بحثي بإشراف اللواء محمد الخولي، مدير المباحث الجنائية لكشف غموض البلاغات.

وقادت تحريات الرائد أحمد بهجت، رئيس مباحث مركز شرطة ببا، إلى وجود تشكيل عصابى مكون من 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة المركز، يمارسون نشاطا إجراميًا بإرتكاب وقائع سرقات الأبواب الحديدية من المقابر، بدائرة المركز.

اعترفوا بارتكابهم 30 واقعة سرقة

وبعد التأكد من صحة المعلومات وتقنين الاجراءات، تمكن رئيس مباحث مركز شرطة ببا، من ضبط التشكيل العصابي وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم عدد 30 واقعة سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط الأبواب المستولى عليها لدى عميلان سيئا النية.

وتم التحفظ على الأبواب المضبوطة، وإتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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