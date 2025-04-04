الجمعة 04 أبريل 2025
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مصلحة الضرائب بصورة جديدة إيجابية معطاءة

 أعجبني تصريح وزير المالية بأن الوزارة تمد يد الثقة والشراكة والمساندة للمجتمع الضريبي، موضحًا أن الأولوية رضاء الممولين بتقديم خدمات ضريبية عادلة ومحفزة للجميع. وهنا أجد أنه من الضروري أن تعايش مصلحة الضرائب الواقع الحديث لمستقبل الاستثمار والمجتمع الصناعي والتجاري الجديد، بحيث تتغير النظرة إلى مصلحة الضرائب لتكون بصورة إيجابية، وللانطلاق بالمنظومة الضريبية لآفاق العالمية.. 

 

أظن أنه آن الأوان ليزاد دور مصلحة الضرائب ويتوسع، فلا يقتصر فقط على مجرد جمع الضرائب من الممولين بكل حسم وقوة ودون مراعاة أي ظروف، ووضع سيف التهرب الضريبي على رقاب الجميع؛ إذ ينبغي مع ممارسة هذا الدور بصورة إيجابية عادلة، أن تقدم مصلحة الضرائب ما يشجع الممولين على الالتزام الضريبي.. 

 

وفي هذا الإطار ينبغي عقد حوارات مجتمعية تقودها وزارة المالية بالتعاون مع مصلحة الضرائب؛ لتعزيز التواصل مع الممولين والمستثمرين باعتبارهم شركاء رئيسيين في تحقيق التنمية الاقتصادية. وأن تضع مصلحة الضرائب نصب أعينها إزالة أي تحديات أو عقبات تواجه المستثمرين والممولين، بما يتيح لهم التوسع في أنشطتهم الاستثمارية.


وليس ذلك وفقط بل أرى أنه من الضروري أن تقدم مصلحة الضرائب خدمات غير تقليدية تتعلق بتقديم دعم فني وتقني للممولين سواء المتعثرين أو الرابحين، وذلك بأن تتمكن المصلحة من إرشاد الممول إلى أفضل طرق لتحقيق أرباح، بأن يكون لدى المصلحة فرق عمل تتعلق بدراسات الجدوى والاستثمار أو الإرشاد مثل البنوك حتى يشعر الممول بأن المصلحة تقدم خدمات له وهي حريصة على أن يحقق أرباحا يقدم من خلالها الضرائب اللازمة وليست مصلحة جبابة فقط.


وأن تقدم المصلحة تسهيلات مميزة للممولين، وأن تجري دراسات مكثفة على أرض الواقع لتحديد التحديات التي تواجه الممولين، مع عقد حوارات معهم تهدف إلى ضمان توافق التسهيلات مع احتياجات القطاعات المختلفة، وأن تقدم حزمة تسهيلات ضريبية تستهدف فئات المجتمع الضريبي بدرجات متفاوتة.. 

بحيث يجري تصميم التسهيلات لتناسب احتياجات وتحديات كل فئة بشكل دقيق مثل تسهيل إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، ومراجعة الغرامات المالية على الممولين المتعثرين، وتبسيط آليات الفحص الضريبي الخ.. 

على أن تتضمن حزمة التسهيلات الضريبية وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوى 15 مليون جنيه يتضمن الأوعية الضريبية «ضريبة دخل – قيمة مضافة – دمغة – رسم تنمية موارد الدولة»، والذي يقرر مجموعة من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات من أجل وضوح الرؤية وتحديد الحقوق والالتزامات وتشجيع الجميع على الانضمام لهذا النظام المتكامل.


كما ينبغي أن يكون الهدف من الحوارات مع الممولين بناء علاقة شراكة معهم، حيث تُساهم في توضيح أهمية الامتثال الضريبي وأثره الإيجابي على الاقتصاد الوطني، على أن تسعى المصلحة من خلال هذه الحملات الإعلامية والحوارات إلى خلق بيئة من الثقة المتبادلة مع المجتمع الضريبي، وضمان استفادة الجميع من التسهيلات التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتحسين كفاءة النظام الضريبي.

 

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وأن يكون هناك برامج تطوير لعمل موظفي المصلحة لا تقتصر على تطوير المهارات الفنية والإدارية فقط، بل تشمل التوعية بأهمية التغيير الثقافي والفكري لتعزيز قيم الشفافية والتعاون، فالهدف هو الاتفاق على نهج موحد في التعامل مع الممولين، يكون أساسه التيسير والتسهيل، وتقديم الدعم والمساعدة، بما يضمن توفير تجربة أكثر إيجابية وفعالية للممولين.

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