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«جيمس ويب» يكتشف مجرة ميتة في الكون المبكر

أرشيفية، فيتو
أرشيفية، فيتو

ساعد تلسكوب "جيمس ويب" في اكتشاف مجرة ماتت مبكرا، حيث توقفت عن تشكيل النجوم في وقت أبكر بكثير مما توقعه العلماء، وهذا ما يتعارض مع النماذج النظرية الحالية لتطور المجرات. 

اكتشاف مجرة ماتت مبكرا

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، رصد الباحثون في إطار برنامج RUBIES وباستخدام تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي مجرة مبكرة توقفت عن تشكيل النجوم في وقت أبكر بكثير مما توقعه العلماء. وفي الكون المبكر كانت المجرة النموذجية مشغولة بتحويل الغاز من الوسط بين المجري إلى نجوم، مما زاد كتلتها وعزز تكوين النجوم. لكن المجرات لا تنمو إلى ما لا نهاية بسبب توقف عملية تكوين النجوم. ويوجد في الكون الحالي نحو نصف المجرات المرصودة توقفت بالفعل عن تشكيل النجوم. وهذه المجرات أكثر احمرارا لأنها لم تعد تحتوي على نجوم زرقاء شابة ساطعة، بل تحتوي على نجوم حمراء قديمة وصغيرة فقط.

وتمكن علماء الفلك باستخدام تقنية التحليل الطيفي بالأشعة تحت الحمراء من تأكيد وجود مجرات ضخمة توقفت فيها عملية تكوين النجوم في الكون المبكر، الأمر الذي  يتعارض مع النظريات العلمية الحالية التي تفيد بأن مثل هذه الأجرام السماوية يجب أن تتشكل على مدى فترة طويلة.

المجرات الضخمة الخامدة في المليار سنة الأولى من عمر الكون

وقالت أندريا ويبل المشاركة في الدراسة: "إن هذا يعني أن المجرات الضخمة الخامدة في المليار سنة الأولى من عمر الكون كانت أكثر شيوعا بمقدار 100 مرة مما توقعته النماذج الفلكية، الأمر الذي يؤكد الحاجة إلى مراجعة العوامل الرئيسية في النماذج النظرية، مثل تأثير الرياح النجمية أو النوى المجرية النشطة على عمليات تكوين النجوم."

وأضافت أن الحجم الصغير لمجرة RUBIES-UDS-QG-z7، أي حوالي 650 سنة ضوئية، يشير إلى كثافة عالية للكتلة النجمية، وهي مماثلة للكثافات المُراقَبة في المجرات الهادئة القريبة.

وقالت آنا دي غراف الباحثة الرئيسية في برنامج RUBIES  إن اكتشاف هذه المجرة يقدم أول أدلة قوية على أن مراكز بعض المجرات الإهليلجية الضخمة الحديثة ربما وُجدت منذ مئات ملايين السنين الأولى من عمر الكون".

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المجرات المجرات الضخمة الكون الأجرام السماوية

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