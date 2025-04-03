أخبار الاقتصاد اليوم، انخفاض أسعار النفط والذهب والحبوب والمعادن متأثرة بقرارات ترامب، هبوط الدولار أمام العملات الرئيسية، البورصة تخسر 8 مليارات جنيه بختام التعاملات

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

خبير اقتصادي يكشف أبرز القطاعات المتأثرة في مصر بسبب رسوم ترامب الجمركية

كشف هاني توفيق الخبير الاقتصادي، عن أبرز القطاعات في مصر التي سوف تتأثر بعد قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، بفرض رسوم جمركية شاملة على جميع دول العالم، ومن بينها مصر.

تأثير رسوم ترامب الجمركية على العالم

وكتب توفيق، منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن جمارك ترامب التى فرضها على العالم كله، سوف تطيح بشركات وبورصات كثيرة أولها بورصة أمريكا نفسها.

أبرز القطاعات المتأثرة في مصر

وعن تأثير القرارات على مصر، أضاف هاني توفيق، أن الأثر السلبي الأكبر على مصر سيكون فى قناة السويس، نتيجة للتباطؤ المؤكد فى سلاسل الإمدادات والتجارة العالمية نتيجة رفع الرسوم الجمركية.

تصديري الملابس الجاهزة: قفزة في صادرات القطاع بنسبة 22% خلال شهرين

كشف المجلس التصديري للملابس الجاهزة، ارتفاع صادرات القطاع 22 % لتسجل 551 مليون دولار خلال أول شهرين من 2025 مقابل 451 دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي، لتسجل صادرات القطاع حركة إيجابية للغاية ضمن خطة المجلس لتحقيق نمو لا يقل عن 20% إلى 25%.

حجم صادرات الملابس الجاهزة

ومن جانبه، قال المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس: إن المجلس ينجح في تنفيذ رؤيته التي وعد بها مجلس الوزراء لتحقيق نمو مستدام في الصادرات، ويظهر خلال بيانات أول شهرين تحقيق المستهدف المطلوب بواقع 22 % وهو المتوسط الذي نسعى للتحرك فيه.

وأشار تقرير المجلس التصديري للملابس، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر الدول المستقبلة لمنتجات الملابس الجاهزة المصرية بما قيمته 193 مليون دولار خلال أول شهرين من 2025 مقابل 183 ملايين دولار بنفس الفترة من العام الماضي.

كما كشف تقرير المجلس، أن صادرات الملابس إلى أوروبا قفزت بنسبة 49% لتسجل 147 مليون دولار مقابل 98 مليون دولار، في إطار النمو الملحوظ لصادرات القطاع إلى دول الاتحاد الأوروبي كأحد أهم الأسواق المستقبلة للملابس، كما ارتفعت الصادرات إلى تركيا والتي حققت ارتفاعًا بنسبة 89 % لتسجل 66 مليون دولار مقابل 35 مليون دولار.

تراجع مؤشر مديري المشتريات في مصر للمرة الأولى خلال مارس 2025

كشفت بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن "إس آند بي جلوبال"، عن انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال مارس، عقب توسع في يناير وفبراير.

وتراجع المؤشر إلى 49.2 نقطة، منخفضا من 50.1 في فبراير، ليهبط دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين التوسع والانكماش، في إشارة إلى تباطؤ محدود في أوضاع التشغيل، مسجلا أدنى قراءة منذ ثلاثة أشهر.

ضعف الطلب يدفع الشركات لتخفيض الإنتاج والتوظيف

البيانات أوضحت أن انخفاض الطلبين المحلي والخارجي دفع الشركات إلى تقليص الإنتاج وخفض المشتريات وتقليص أعداد العاملين، ومع ذلك، أشارت الشركات إلى أن وتيرة التخفيضات كانت محدودة، ما يعكس حذرًا في التعامل مع أجواء التباطؤ.

وسجل قطاع الإنشاءات أداء إيجابيا نسبيا، محققا نموا في الإنتاج والطلبات الجديدة، في وقت تراجع فيه النشاط في قطاعات التصنيع والتجزئة.

قرارات ترامب، هبوط جماعى يضرب أسعار النحاس والألومنيوم

تراجعت أسعار النحاس والألومنيوم والزنك بشكل جماعي مع انضمام المعادن إلى موجة انسحاب من المخاطرة وسط مخاوف من أن الرسوم الجمركية الشاملة الجديدة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب قد تدمر الطلب على السلع الصناعية.

صعد الرئيس الأمريكي حربه التجارية بفرض مجموعة من الرسوم المتبادلة وصفت بأنها أكثر قسوة مما كان متوقعا.

إعادة تشكيل النظام التجاري العالمي

وعلى الرغم من أن المعادن استبعدت إلى حد كبير من هذه حزمة الرسوم هذه، إلا أن الخطر يكمن في أن مساعي ترامب لإعادة تشكيل النظام التجاري العالمي قد تلحق ضررا بالاقتصاد العالمي.

انخفض سعر النحاس في "بورصة لندن للمعادن" بنسبة وصلت إلى 2% ليبلغ 9510.5 دولار للطن، بينما تراجع الألمنيوم إلى أدنى مستوى له منذ نحو سبعة أشهر.

جاء ذلك انعكاسا لحالة القلق الأوسع في الأسواق، حيث شهدت الأسهم عمليات بيع واسعة في آسيا، في حين ارتفعت الأصول الآمنة مثل الذهب.

بسبب رسوم ترامب، تراجع الدولار 3% في أسوأ بداية منذ عام 2017

مؤشر الدولار، طالما اعتبر مؤشر الدولار ملاذا آمنا في أوقات تراجع الأسواق، فلم يشهد هذه المرة أي انتعاش، رغم اندفاع المستثمرين بحثا عن الملاذات الآمنة، بل على العكس، كان يتراجع أيضا، وبوتيرة متسارعة مع تدفق الأموال الساخنة نحو الذهب والين والأسهم الأوروبية، أي أصول تقريبا عدا الأمريكية.

هبوط الدولار أمام العملات الرئيسية

وواصل مؤشر الدولار انخفاضه مقابل جميع العملات الرئيسية بعد قرارات ترامب الاخيرة بفرض رسوم جمركية، ليسجل اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بحركة التعاملات 101 نقطة، ما دفع مؤشر "بلومبرج إلى القول بأن "الدولار تراجع بنحو 3%، في أسوأ بداية منذ عام 2017، وفي المقابل ارتفع سعر الذهب، وهو ملاذ آمن منافس، إلى مستوى قياسي تجاوز 3106 دولارات للأونصة.

المشاط: تطور مستمر في العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السفير خالد نظمي، سفير جمهورية مصر العربية- الجديد- لدى جمهورية الصين الشعبية.

العلاقات التاريخية بين مصر والصين

وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالعلاقات التاريخية الوطيدة بين مصر والصين، والتطور الذي تشهده على مدار السنوات الماضية خاصة مع توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة في عام 2014، مؤكدة أن الصين تعد واحدة من أهم شركاء مصر في التنمية وترتبط بمجالات تعاون متعددة مع مصر خاصة في مجالات البنية التحتية، والبحث العلمي، والاستثمار في رأس المال البشري، والصحة، والتعليم، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.

ستصبح من الأغنياء، رجل أعمال أمريكي يتوقع مفاجأة في أسعار الفضة وتفوقها على الذهب والبيتكوين

كشف رجل الأعمال الأميركي روبرت كيوساكي، مؤلف الكتاب الشهير "الأب الغني والأب الفقير" عن ازدهار الفضة وتفوقها على الذهب والبتكوين في المرحلة المقبلة، متوقعًا أن تشهد أسعار الفضة زيادة بأكثر من 100% خلال عام 2025، داعيًا لسرعة الاستثمار في معدن "الفضة"، الذي وصفه بـ "الثمين" وعدم تضييع هذه الفرصة.

سر تفوق الفضة على الذهب والبيتكوين



وأكد رجل الأعمال الأميركي روبرت كيوساكي أن المستقبل لمعدن الفضة، وأنه على وشك الازدهار، مشيرًا إلى أن الاستثمار الأكثر رواجًا اليوم هو الفضة وأن الطلب يفوق العرض بكثير، وأن المدخرون في الفضة سيصبحون أثرياء.

وتوقع روبرت كيوساكي أن يتضاعف سعر الفضة هذا العام ليصل إلى 70 دولارًا للأوقية على الأقل، وبرغم تجاوز الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3115 دولارًا للأوقية، ولا تزال الفضة أقل بنسبة 60 في المئة من أعلى مستوى لها، وتتداول الفضة اليوم فقط عند 34 دولارًا للأوقية».

التضخم في تركيا يتراجع لـ 38.1 % خلال مارس

أعلن معهد الإحصاء التركي، اليوم الخميس، عن تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا إلى 38.1 % في مارس.

تراجع التضخم في تركيا

وقال المعهد، إنه على أساس شهري سجل معدل التضخم 2.46 %، وهو ما يقل عن التوقعات، بحسب وكالة رويترز.

وبلغ معدل التضخم في فبراير 2.27 % على أساس شهري و39.05 % على أساس سنوي.

وكان من المتوقع بحسب استطلاع رويترز أن يرتفع معدل التضخم الشهري إلى 3% في مارس، مع انخفاض المعدل السنوي إلى 38.9 %.

وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين المحليين 1.88 % على أساس شهري في مارس، مع زيادة سنوية 23.5 %.

وزير المالية: حزم ضريبية جديدة تناسب تحديات الفترة المقبلة

قال وزير المالية أحمد كجوك، إن الوزارة بصدد إعداد مجموعة من الحزم الضريبية المتتالية خلال الفترة المقبلة، بهدف معالجة التحديات الضريبية التى قد تواجه الممولين فى الفترة المقبلة.

وكان وزير المالية، قد بدأ سلسلة جولاته الميدانية بالمراكز والمأموريات الضريبية، في إطار متابعته المستمرة لتطبيق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، والعمل على تذليل أي عقبات أو تحديات قد تتكشف، من خلال التطبيق العملي على أرض الواقع، وحرصه أيضا على أن يبعث برسائل واضحة للممولين والعاملين، على حدٍ سواء، تصب جميعها في تعزيز مسار التعاون.

ويأتي ذلك في إطار من الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال، بصفحة جديدة تسهم في تحفيز الالتزام الطوعي؛ استهدافًا لتوسيع القاعدة الضريبية.

النفط والحبوب والمعادن الأبرز، انهيار أسعار السلع متأثرة بإعلان رسوم ترامب الجمركية

انهارت أسعار السلع التي شملت النفط والذهب والمعادن الصناعية والحبوب، مع تصاعد وتيرة التوترات بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية الجديدة، الذي يهدد بإلحاق ضرر جسيم بالاقتصاد العالمي وبالطلب على المواد الخام، وذلك بحسب «بلومبرج».

واعتُبرت الرسوم الأمريكية الجديدة أشد قسوة مما كان متوقعًا، إذ فُرضت تعريفة جمركية بنسبة 10% على جميع الصادرات إلى الولايات المتحدة، إلى جانب نسب أعلى على نحو 60 دولة.

وعلى الرغم من استثناء عدد من السلع، بما في ذلك الطاقة والصلب والألومنيوم، من هذه الرسوم، فإن القلق يتصاعد إزاء تأثير أوسع على الاستهلاك، خاصة مع تعهّد كل من الصين والاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات انتقامية.

تراجع الذهب بالصاغة في ختام التعاملات متأثرا بهبوط المؤشر عالميا

سعر جرام الذهب، شهد سعر جرام الذهب تراجعا بنحو 20 جنيها، في ختام حركة تعاملات اليوم الخميس 3 أبريل 2025، متأثرا بقرارات ترامب الجمركية التى أدت لتراجع وهبوط المؤشر العالمى وفق آخر تحديث في أسواق الصاغة.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5060 جنيها “للبيع“.

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4425 جنيهًا “للبيع”.

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 3792 جنيهات “للبيع”.

سعر جرام الذهب عيار 14

سعر جرام الذهب عيار 14، سجل 2950 جنيهًا “للبيع”.

إيلون ماسك في أزمة، خسر ربع ثروته وانسحاب حكومي بعد سلسلة إخفاقات

يعيش أغنى رجل في العالم إيلون ماسك أسوأ أيامه المهنية بعد سلسلة من الإخفاقات المتتالية التي كلفته أكثر من ربع ثروته وأضرت بسمعته كرجل أعمال ورجل دولة، وذلك في منعطف دراماتيكي.

خسائر إيلون ماسك بسبب ترامب

فقد الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، الذي يشغل أيضا منصبا في إدارة ترامب، ما يقارب 100 مليار دولار من ثروته خلال الربع الأول من العام الجاري فقط، جاءت هذه الخسائر الفادحة نتيجة سلسلة من الأحداث المتسارعة التي بدأت برهان سياسي خاسر وانتهت بانسحاب شبه مؤكد من المشهد الحكومي، بحسب شبكة CNN عربية.

أسوأ إعلان في مبيعات تسلا

الأزمة بدأت عندما خسر ماسك رهانا بقيمة 20 مليون دولار على مرشح المحكمة العليا في ويسكونسن، تلا ذلك مباشرة إعلان تسلا عن أسوأ انخفاض في مبيعاتها بنسبة 13%، بينما حقق منافسوها الرئيسيون نموا بنسبة 60% خلال نفس الفترة.

المصادر القريبة من البيت الأبيض كشفت عن قرب إنهاء ماسك لمهامه الحكومية مع نهاية الربيع، وهو ما نفاه البيت الأبيض ووصفه ماسك نفسه بأنه أخبار كاذبة، ولكن الأسواق تفاعلت إيجابا مع هذا الخبر، حيث ارتفعت أسهم تسلا بنسبة 6% في إشارة واضحة إلى أن المستثمرين يرحبون بعودة ماسك الكاملة لإدارة شركته.

البورصة تخسر 8 مليارات جنيه بختام تعاملات الخميس

تراجعت معظم مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الخميس، أول جلسات البورصة عقب إجازة عيد الفطر، وذلك بالتزامن مع المخاوف من تأثيرات سلبية لقرارات ترامب بشأن الرسوم الجمركية, وسجل رأس السوقي نحو 2.240 تريليو جنيه، لتخسر نحو 8 مليارات جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.02% عند مستوى 31699 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.64% عند مستوى 39531 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.02% عند مستوى 13944 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.47% عند مستوى 9088 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.42% عند مستوى 12514 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.16% عند مستوى 3323 نقاط.

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