معدلات التضخم فى منطقة اليورو تشهد تباطؤا

تباطأ معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو كما كان متوقعًا إلى 2.2% في مارس الماضي، وفقًا للبيانات الأولية التي نشرتها وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" اليوم الثلاثاء.

التضخم فى المانيا واسبانيا وفرنسا

البيانات التي صدرت اليوم تأتي أقل قليلًا من القراءة النهائية لشهر فبراير التي كانت 2.3%، وقد أظهرت البيانات الأولية في بعض الاقتصادات الكبرى في منطقة اليورو أن التضخم في مارس جاء أقل من المتوقع حيث بلغ التضخم في ألمانيا 2.3%، بينما تراجع إلى 2.2% في إسبانيا، وظل ثابتًا عند 0.9% في فرنسا.

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