الخميس 03 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إسبانيا تهدد باتخاذ إجراءات عاجلة ردًّا على رسوم ترامب الجمركية

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

اعتبرت وزارة الاقتصاد الإسبانية قرار الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية غير عادل وغير مبرر، معلنة رغبتها في التوصل إلى حل تفاوضي مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية.

الرسوم الجمركية الأمريكية

وقالت الوزارة الإسبانية في بيان لها: في نهاية المطاف سيكون لدينا عالم أكثر تجزئة وفقرا بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية

وختمت بيانها بالقول: إذا لم يكن هناك مجال للتفاوض مع واشنطن سيتعين علينا اتخاذ إجراءات لحماية شركاتنا ومستهلكينا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، الأربعاء، حالة طوارئ وطنية بسبب العجز التجاري الذي وصفه بـ"القياسي" في تاريخ الولايات المتحدة، والذي بلغ 1.2 تريليون دولار.

ممارسات تجارية غير عادلة مزمنة

وكشف عن نظام رسوم جمركية جديد يستهدف ما اعتبره البيت الأبيض "ممارسات تجارية غير عادلة مزمنة".

وفقًا لمسؤولين كبار، فإن هذا التحرك يمثل أحد "أكبر التحولات الاقتصادية منذ الحرب العالمية الثانية". ويتضمن فرض تعريفة جمركية أساسية بنسبة 10% على جميع الواردات، إضافة إلى تعريفات "متبادلة" أعلى على نحو 60 دولة تُصنف بأنها الأكثر مخالفة للقواعد التجارية.

ستدخل التعريفة الجمركية الأساسية حيز التنفيذ في 5 أبريل

وأوضح أحد المستشارين أن "الهدف هو معاملة الدول الأخرى بنفس الطريقة التي تعامل بها الولايات المتحدة، مع إعطاء بعض المرونة لتخفيف الأثر".

وستدخل التعريفة الجمركية الأساسية حيز التنفيذ في 5 أبريل، في حين ستبدأ التعريفات المتبادلة في 9 أبريل. وتشمل هذه الرسوم فرض 34% على الصين، و20% على الاتحاد الأوروبي، و46% على فيتنام، و32% على تايوان، بالإضافة إلى 24% على اليابان، و10% على بريطانيا، و25% على كوريا الجنوبية، وإسرائيل.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الولايات المتحدة الرسوم الجمركية وزارة الاقتصاد الإسبانية الرسوم الجمركية الأمريكية واشنطن ممارسات تجارية غير عادلة مزمنة الحرب العالمية الثانية التعريفة الجمركية الأساسية البيت الأبيض

مواد متعلقة

رئيسة المفوضية الأوروبية: الرسوم الجمركية الأمريكية ضربة كبيرة للاقتصاد العالمي

الذهب يقفز إلى مستوى قياسي بعد الرسوم الجمركية الأمريكية

أسعار الذهب تواصل الارتفاع قبيل إعلان ترامب فرض الرسوم الجمركية

ارتفاع أسعار الذهب عالميا قبل إعلان الرسوم الجمركية الأمريكية

من حديقة الورود إلى حرب تجارية.. ترامب يعلن "يوم التحرير" وتطبيق الرسوم الجمركية على الحلفاء والخصوم.. و600 مليار دولار حصيلة التعريفات سنويا

الأكثر قراءة

إعلام أمريكي يكشف موعد ضربة عسكرية تستهدف إيران

خبير اقتصادي يكشف أبرز القطاعات المتأثرة في مصر بسبب رسوم ترامب الجمركية

تراجع البلدي 16 جنيهًا، انخفاض غير مسبوق في أسعار الفراخ اليوم الخميس 3 إبريل 2025

الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا اليوم

تختلف عن كونكورد الأسطورية، الصين تطور طائرة ركاب "صامتة" أسرع من الصوت (فيديو)

أسعار الخضار اليوم بسوق العبور، الطماطم تقفز 6 جنيهات وانخفاض كبير في البصل والكوسة

عقب رد تعليم الشرقية.. قانوني يشرح مصير سيدة ادعت وجود زواج عرفي بين طلاب الإعدادية

سعر السمك اليوم الخميس 3 إبريل 2025

منوعات

المزيد

معهد بحوث القطب الشمالي: سرعة غير مسبوقة لذوبان جليد سفالبارد

أعاصير عنيفة تضرب ولايات أمريكية، والسلطات للسكان: ابحثوا عن مأوى فورا (فيديو)

تختلف عن كونكورد الأسطورية، الصين تطور طائرة ركاب "صامتة" أسرع من الصوت (فيديو)

38 مليارديرا عربيا في قائمة فوربس 2025، الوليد بن طلال في الصدارة وناصف ساويرس الرابع ونجيب الخامس

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار اليوم الخميس بعد قرار ترامب فرض رسوم جمركية على مصر

استقرار أسعار النحاس بالأسواق اليوم 2 إبريل 2025

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 2-4-2025 بالأسواق

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

المحافظات والإدارات التعليمية المطلوب بها وظائف معلم رياض الأطفال بالأزهر الشريف (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السفر في المنام وعلاقته بتغير الحياة إلى الأفضل

محمد سيد طنطاوي يوضح رد الله على مزاعم اليهود بأن الملك لهم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 3 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية