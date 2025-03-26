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أخبار مصر

رانيا المشاط: إيرادات قناة السويس مستمرة بالانخفاض وننتظر دعم الاتحاد الأوروبي

رانيا المشاط وزيرة
رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، فيتو
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أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن السياسات التصحيحية للحكومة عملت على زيادة الناتج المحلي، أن وقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية شهد نموا ملحوظا في الفترة الأخيرة.

وأضافت “المشاط”: سياسات الحكومة تستهدف خفض النفقات العامة وإفساح المجال للقطاع الخاص.
وتابعت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء منذ قليل بالعاصمة الإدارية: قناة السويس مستمرة في الانخفاض فيما يتعلق بالإيرادات لأسباب خارج إرادتنا، ونتوقع حدوث التعافي الفترة المقبلة.
 

 

وبشأن الدعم الأوروبي لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو، أوضحت المشاط: عن إقرار لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي الشريحة الثانية من حزمة تمويل الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو وننتظر الحصول عليها الفترة القريبة المقبلة، وهذه الحزمة تأتي في إطار تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديمها لمصر بعد رفع العلاقات بين الجانبين لمستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
 

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