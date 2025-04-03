الأسوأ منذ 7 سنوات، الدولار يتراجع تحت ضغط رسوم ترامب الجمركية

مؤشر الدولار، طالما اعتبر مؤشر الدولار ملاذا آمنا في أوقات تراجع الأسواق، فلم يشهد هذه المرة أي انتعاش، رغم اندفاع المستثمرين بحثا عن الملاذات الآمنة، بل على العكس، كان يتراجع أيضا، وبوتيرة متسارعة مع تدفق الأموال الساخنة نحو الذهب والين والأسهم الأوروبية، أي أصول تقريبا عدا الأمريكية.

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إعلان ترامب فرض الرسوم الجمركية

وجاء انخفاض الدولار بعد تصريحات ترامب بفرض رسوم أساسية بنسبة 10% على إجمالي واردات الولايات المتحدة، مع زيادات إضافية تستهدف نحو 60 دولة، على أن تنفذ هذه الإجراءات اعتبارا من 9 أبريل الجاري.

مخاوف الأسواق من ردود فعل انتقامية

أثار القرار مخاوف الأسواق من ردود فعل انتقامية من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، مما قد يرفع تكلفة الواردات ويسهم في تضخم الأسعار محليا.

أسوأ يوم للدولار مقابل العملات منذ 7 سنوات

وانخفض مؤشر الدولار (الذي يقيس أداء العملة أمام سلة من 6 عملات رئيسية) بنسبة 1.3% إلى 102.46 نقطة، ليبلغ أدنى مستوى منذ 6 أشهر، وصعود اليورو 1.18% إلى 1.0981 دولار، مسجلا أعلى قيمة في أسبوعين.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني 0.81% إلى 1.3113 دولار، ليبلغ أعلى مستوى في 5 أشهر، وتراجع الدولار أمام الين الياباني 1.44% إلى 147.13 ين، مقتربًا من أدنى مستوى في 3 أسابيع.

وتراجعت العملة الأمريكية أمام الفرنك السويسري إلى 0.8689، قرب أقل سعر في 4 أشهر.

يذكر أن هذه التحركات تعكس مخاوف المستثمرين من تصاعد التوترات التجارية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد الأمريكي.

هبوط الدولار أمام العملات الرئيسية

وواصل مؤشر الدولار انخفاضه مقابل جميع العملات الرئيسية بعد قرارات ترامب الاخيرة بفرض رسوم جمركية، ليسجل اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بحركة التعاملات 101 نقطة، ما دفع مؤشر "بلومبرج إلى القول بأن "الدولار تراجع بنحو 3%، في أسوأ بداية منذ عام 2017، وفي المقابل ارتفع سعر الذهب، وهو ملاذ آمن منافس، إلى مستوى قياسي تجاوز 3106 دولارات للأونصة.

وحسب “ بلومبرج ” فإن هذا التراجع لم يضعف قوة الدولار بشكل كبير؛ نظرًا إلى أنه كان قد ارتفع كثيرًا سابقًا مدعومًا بقوة الاقتصاد، وارتفاع أسعار الفائدة ومن الممكن أن يستعيد زخمه إذا أثارت المخاوف من تباطؤ عالمي موجة شراء لسندات الخزانة الأمريكية من قبل المستثمرين الأجانب كما أنه لا يزال راسخًا كعملة أساسية في العالم، تُستخدم في غالبية احتياطيات البنوك المركزية، وفي شراء السلع الأساسية مثل النفط، إلى حد كبير بسبب عدم وجود بديل حقيقي حتى الآن.

ماذا تعرف عن مؤشر الدولار؟ ( US Dollar Index )

مؤشر الدولار أو (US Dollar Index) يعني نسبة العملة الأمريكية مقابل عملات الدول الأخرى، المؤشر الأكثر شعبية للدولار USDX تشكله غرفة تجارة نيويورك، ويظهر علاقة الدولار بالعملات الستة التالية: (اليورو، الين الياباني، الفرنك السويسري، الدولار الكندي، الكرونا السويدية، والجنيه الإسترليني)، كما أن العملات لديها حصص مختلفة في السلة، ومن هذا المنطلق يتم حساب مؤشر الدولار كمتوسط مرجح من أسعار العملات.

يذكر أن الحصة الأكبر لليورو ـ 50%، وكثيرًا ما يستخدم المتداولون مؤشر USDX كمؤشر للتحليل التقني ويحتسب من قبل الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، وهو متوسط سعر صرف الدولار مقابل 26 عملة.

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