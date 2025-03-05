أسعار الفضة تصل لأعلى مستوى لها فى أسبوع بالبورصة العالمية

ارتفعت أسعار المعادن النفيسة من الذهب والفضة خلال الأيام القليلة الماضية داخل الأسواق والبورصات نتيجة للعديد من العوامل التى توثر فى سعر المعادن النفيسة من بينها تراجع الدولار عالميا.

وشهدت أسعار الفضة فى الاوانة الاخيرة اقبال عليها كاستثمار وأصبح العديد من العاملات التجارية المختلفة العاملة فى قطاع الفضة تطرح سبائك مختلفة يمكن الاستثمار به مع زيادة سعر الخام.

أسعار الفضة تصل الى أعلى مستوى لها فى اسبوع

ارتفعت أسعار الفضة إلى أعلى مستوى لها في أسبوع مع تصاعد المخاوف بشأن اندلاع حرب تجارية عالمية، مما عزز الطلب على الأصول الآمنة في ظل تراجع الدولار. في المقابل، حافظت أسعار الذهب على مكاسبها لليومين الماضيين.

صعدت الفضة بنسبة 1.2% خلال التداولات لتسجل مكاسب لليوم الثالث على التوالي.

في الوقت نفسه، تراجع مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له في نحو ثلاثة أشهر مع ارتفاع اليورو وسط خطط ألمانيا لزيادة الإنفاق وتخفيف قيود الاقتراض يؤدي ضعف الدولار إلى جعل المعادن الثمينة أكثر جاذبية للمشترين بالعملات الأخرى.

سعر الفضة فى البورصة العالمية

وسجل سعر الفضة الفورى نحو 32.262 دولار للأوقية.

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