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اقتصاد

تراجع التضخم في تركيا يمهد الطريق لخفض الفائدة للمرة الثالثة

البنك المركزي التركي
البنك المركزي التركي

يستعد البنك المركزي التركي لخفض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثالثة على التوالي، اليوم الخميس، مستفيدا من زخم بيانات التضخم لشهر فبراير التي جاءت أفضل من المتوقع.

خفض المركزي التركي لأسعار الفائدة

وتوقعت بلومبرج، أنه من المنتظر أن تخفض لجنة السياسة النقدية بالمركزي التركي، بقيادة المحافظ فاتح كارهان، سعر الفائدة من 45% إلى 42.5% اليوم الخميس، موضحة أن هذا الخفض سيكون امتدادا للتخفيضين السابقين بمقدار 250 نقطة أساس لكل منهما، حيث تعتمد القرارات على استراتيجية إعلان في كل اجتماع على حدة.

 

التضخم في تركيا
التضخم في تركيا

تراجع التضخم في تركيا

تباطأ التضخم في تركيا خلال شهر فبراير الماضي، بأكثر من توقعات المحللين، ليصل إلى 39%، وهو أدنى مستوى له منذ 20 شهرا، مما عزز الدعوات لمزيد من التقليص. 

 

وعلى الرغم من أن تكاليف الاقتراض المنخفضة من المرجح أن تدعم الاقتصاد، إلا أنها ستزيد التحديات المتعلقة بالتضخم، لا يزال التضخم الأساسي، الذي يستثني العناصر المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، إلى جانب تضخم قطاع الخدمات، عند مستويات مرتفعة.

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وقال كارهان في الشهر الماضي، أثناء تقديمه لتوقعات التضخم، إن الأسعار التي تتم معايرة مؤشراتها وفقا لفترات سابقة، مثل التعليم والإيجارات، تشكل نقاط ضغط، ورفع لاحقا توقعاته للتضخم بنهاية العام من 21% إلى 24%، مشيرا إلى أن هذه العوامل تبقى خارج نطاق تأثير السياسة النقدية.

تركيا تتدرج في خفض الفائدة

فيما يتعلق بدورة خفض الفائدة، قال كارهان في 16 فبراير الماضي: إن صانعي السياسات في تركيا يتبنون نهجا تدريجيا للغاية.

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