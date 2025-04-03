انخفاض أسعار النفط بعد إعلان ترامب التعريفات الجمركية الجديدة

انخفضت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم، بنسبة 3%، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رسوم جمركية جديدة شاملة، يخشى المستثمرون أن تشعل حربًا تجارية عالمية تعيق النمو الاقتصادي وتحد من الطلب على الوقود.

أكبر انخفاض يومي لخام برنت

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.60 دولار، أو 2.13 %، لتصل إلى 73.35 دولار للبرميل، بعد أن انخفضت بنسبة 3.2 % في وقت سابق، وهو أكبر انخفاض يومي لها من حيث النسبة المئوية منذ 5 مارس الماضي.

انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.62 دولار، أو 2.26 %، لتصل إلى 70.09 دولار، بعد أن انخفضت بنسبة 3.4 %في وقت سابق وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

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