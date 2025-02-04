مؤشر مديري المشتريات في مصر يحقق أفضل أداء له منذ 4 سنوات

أظهر مسح للأعمال اليوم الثلاثاء أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر نما في يناير، محققًا أفضل أداء له منذ أكثر من أربع سنوات وأول نمو منذ أغسطس، بدعم من زيادة الإنتاج والمبيعات.

مؤشر مديري المشتريات

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال لمديري المشتريات إلى 50.7 في يناير، مقارنة بـ 48.1 في ديسمبر، مما يعكس تحسنًا في صحة القطاع مع بداية 2025. وتشير قراءة المؤشر فوق 50 إلى النمو، بينما تعني القراءة دونه الانكماش.

مؤشر مديري المشتريات

ويعد هذا المستوى الأعلى منذ نوفمبر 2020، حيث عزز انتعاش السوق المحلية وتراجع ضغوط التكلفة المبيعات، رغم استمرار حالة عدم اليقين بشأن استدامة هذا التحسن وتأثيره على توقعات الأعمال والتوظيف.

وقف إطلاق النار في غزة

وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز: "من المرجح أن يسهم اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في تعزيز الثقة بالأسواق خلال يناير، ومع ذلك لا تزال توقعات الأعمال للأشهر المقبلة ضعيفة، مما يعكس استمرار عدم اليقين بشأن الاستقرار الاقتصادي على المدى البعيد".

وارتفع مؤشر الإنتاج الفرعي إلى 51.1 من 47.1 في ديسمبر، كما صعد مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 51.3 مقارنة بـ 46.4.

ورغم البداية الإيجابية للعام، لا تزال الشركات حذرة بشأن النشاط المستقبلي، حيث انخفضت التوقعات إلى مستوى تاريخي منخفض تقريبا، واستقرت مستويات التوظيف بعد شهرين من خفض الوظائف، لكن الزيادة في فرص العمل ظلت محدودة.

وتراجع مؤشر الإنتاج المستقبلي المتوقع إلى 52.8 من 53.8 في ديسمبر، وانخفضت ضغوط التكلفة إلى أدنى مستوى في ثمانية أشهر، حيث ارتفعت أسعار المدخلات بوتيرة أبطأ، مما أتاح للشركات رفع أسعار الإنتاج بشكل طفيف، في أضعف زيادة منذ أربع سنوات ونصف، وفي حين شهد قطاع البناء انخفاضًا في تكاليف الشراء، سجلت قطاعات أخرى تباطؤًا في التضخم مقارنة بديسمبر.

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