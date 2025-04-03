ترامب: العملية انتهت والمريض تعافى وهو الآن في مرحلة الشفاء

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أول تغريدة له بعد إعلانه فرض الرسوم الجمركية، أن العملية انتهت والمريض تعافى وهو الآن في مرحلة الشفاء.

فرض الرسوم الجمركية

وتوقع ترامب في أول تغريدة له بعد إعلانه فرض الرسوم الجمركية أن تخرج الولايات المتحدة أقوى مما كانت عليه.

ويشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، الأربعاء، حالة طوارئ وطنية بسبب العجز التجاري الذي وصفه بـ"القياسي" في تاريخ الولايات المتحدة، والذي بلغ 1.2 تريليون دولار.

الحرب العالمية الثانية

وكشف عن نظام رسوم جمركية جديد يستهدف ما اعتبره البيت الأبيض "ممارسات تجارية غير عادلة مزمنة".

وفقًا لمسئولين كبار، فإن هذا التحرك يمثل أحد "أكبر التحولات الاقتصادية منذ الحرب العالمية الثانية". ويتضمن فرض تعريفة جمركية أساسية بنسبة 10% على جميع الواردات، إضافة إلى تعريفات "متبادلة" أعلى على نحو 60 دولة تُصنف بأنها الأكثر مخالفة للقواعد التجارية.

وأوضح أحد المستشارين أن "الهدف هو معاملة الدول الأخرى بنفس الطريقة التي تعامل بها الولايات المتحدة، مع إعطاء بعض المرونة لتخفيف الأثر".

التعريفة الجمركية الأساسية حيز التنفيذ

وستدخل التعريفة الجمركية الأساسية حيز التنفيذ في 5 أبريل، في حين ستبدأ التعريفات المتبادلة في 9 أبريل. وتشمل هذه الرسوم فرض 34% على الصين، و20% على الاتحاد الأوروبي، و46% على فيتنام، و32% على تايوان، بالإضافة إلى 24% على اليابان، و10% على بريطانيا، و25% على كوريا الجنوبية، وإسرائيل.

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