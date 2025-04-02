المدعي العام الروسي يعلن حظر نشاط 81 وسيلة إعلام أجنبية

أعلن المدعي العام الروسي إيجور كراسنوف حظر نشاط 81 وسيلة إعلام أجنبية في روسيا خلال العام الماضي، ردا على إجراءات مماثلة بادرت إليها دول الغرب ضد وسائل الإعلام الروسية.

إعلان 71 منظمة أجنبية ودولية جهات غير مرغوب

وأضاف أنه تم إعلان 71 منظمة أجنبية ودولية جهات غير مرغوب بها في روسيا، وحظر نشاط ثلاث مجموعات إرهابية، و172 فرعا لها.

وكان متحدث الكرملين دميتري بيسكوف قد صرح في وقت سابق بأن روسيا ستراقب عمل وسائل الإعلام الأجنبية التي يلجأ الكثير منها إلى ترويج الأخبار المزيفة والملفقة المسيئة لروسيا وأن السلطات الروسية ستبت في إجراءات بحقها.

فرض عقوبات على رئيسة تحرير قناة RT التلفزيونية

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في سبتمبر الماضي فرض عقوبات على رئيسة تحرير قناة RT التلفزيونية مارغريتا سيمونيان، ونائبيها أنطون أنيسيموف، وإليزافيتا برودسكايا.

وشملت العقوبات أيضا نائب رئيس خدمة البث الإخباري لقناة RT أندريه كياشكو، ورئيس قسم مشاريع الإعلام الرقمي قسطنطين كلاشينكوف والموظفة في قسم مشاريع الإعلام الرقمي يلينا أفاناسيفا.

تشديد قواعد عمل مجموعة "روسيا سيفودنيا" الإعلامية

كما تعمل وزارة الخارجية الأمريكية على تشديد قواعد عمل مجموعة "روسيا سيفودنيا" الإعلامية وهياكلها التأسيسية في الولايات المتحدة، واعتبرتها "مكاتب تمثيل أجنبي".

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