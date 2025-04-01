أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الثلاثاء، أنه يجري الإعداد لعقد اجتماع مع الجانب الأمريكي في إسطنبول بشأن تطبيع عمل السفارتين الروسية والأمريكية.

روسيا تعلن عن اجتماع مع الجانب الأمريكي لإزالة عقبات تعطل سفارتي البلدين





وقال لافروف للصحفيين: "تعمل موسكو وواشنطن على موضوع القضاء على ما يسمى بالعوامل المزعجة التي تتداخل بشكل خطير مع عمل السفارتين في كلتا العاصمتين" الروسية والأمريكية.



وأضاف: "كان هناك اجتماع في إسطنبول، ويجري حاليا الإعداد لاجتماع ثان، وفي هذه الأثناء تجري الاتصالات عبر الهاتف ومؤتمرات الفيديو".

وختم قائلا: "نرى تقدما واضحا ونلاحظ رغبة شركائنا الأمريكيين في إزالة هذه العقبات التي تعطل العمل الطبيعي للدبلوماسيين، والتي هي غير مقبولة على الإطلاق من وجهة النظر الدبلوماسية".

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