البيت الأبيض: ترامب يشارك في حل النزاع الروسي الأوكراني

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الثلاثاء، أن واشنطن تكثف التواصل مع كل من روسيا وأوكرانيا لحل النزاع، مشيرة إلى أن الرئيس دونالد ترامب يشارك شخصيا في هذا التحرك.

ترامب يشارك شخصيا في عملية حل النزاع الأوكراني

وقالت ليفيت خلال إفادة صحفية: "يواصل فريقنا العمل بشكل نشط من خلال التواصل المستمر مع الروس، وكذلك مع الأوكرانيين بشأن حلحلة الصراع ويقوم ترامب شخصيا بهذا العمل بصفة يومية".

وأشارت ليفيت إلى أنه من المقرر أن يتوجه الرئيس ترامب إلى المملكة العربية السعودية في مايو المقبل، وقالت: "الرئيس (دونالد ترامب) سيتوجه إلى المملكة العربية السعودية في مايو".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أنه يجري التحضير لعقد اجتماع ثان بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، سيخصص لإزالة العقبات التي تعترض العلاقات الثنائية.

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