الإثنين 31 مارس 2025
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خارج الحدود

بعد غموض موقف زيلينسكي، بدء مفاوضات بين روسيا وأمريكا بشأن "المعادن النادرة"

المعادن النادرة،
المعادن النادرة، فيتو

كشفت صحيفة "إزفيستيا" الروسية أن موسكو وواشنطن قد بدأتا مفاوضات حول مشاريع تتعلق بالمعادن الأرضية النادرة في روسيا.

وقال رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF) كيريل دميترييف: "المعادن الأرضية النادرة تشكل مجالا مهما للتعاون، وبالطبع بدأنا مناقشات حول مختلف المعادن الأرضية النادرة والمشاريع في روسيا".

وأضاف أن هناك اهتماما من قبل بعض الشركات الأمريكية للمشاركة في هذه المشاريع.

كما أفاد بأن جولة جديدة من المباحثات بين الجانبين قد تُعقد في العاصمة السعودية الرياض منتصف أبريل، حيث لا تقتصر المحادثات على الجوانب السياسية فقط، بل تشمل أيضا التعاون الاقتصادي.

وسبق لدميترييف أن كشف أن روسيا لديها احتياطيات من المعادن الأرضية النادرة أكبر بعدة مرات مقارنة مع أوكرانيا.

وأشار إلى أن موسكو "على استعداد لفتح باب التعاون مع الشركات والجهات الحكومية الأمريكية".

ووفقا لوزارة الموارد الطبيعية الروسية، فإن إجمالي احتياطات المعادن النادرة في البلاد يبلغ حوالي 658 مليون طن، منها 28.5 مليون طن من المعادن الأرضية النادرة.

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