فنلندا تقترح على ترامب هذا الموعد لوقف إطلاق النار في أوكرانيا

قال الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، خلال مؤتمر صحفي بثته وسائل إعلام فنلندية، إنه اقترح على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحديد 20 أبريل موعدا لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وأكد أن موقف فنلندا الذي أوصله لترامب هو "أنه يجب التوصل إلى وقف لإطلاق النار، ولهذا نحتاج إلى تحديد موعد لذلك"، واستطرد ستوب: "وجهة نظرنا هي: 20 أبريل، سيكون هو الوقت المناسب لوقف إطلاق النار الكامل دون شروط. لماذا 20 أبريل؟، لأننا نحتاج لموعد نهائي بسبب عيد الفصح ولأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السلطة منذ 3 أشهر".

وأشار ستوب إلى ضرورة تفعيل "آلية عقوبات قوية"، كحافز، ويتم تنفيذها إذا لم تتفق روسيا والولايات المتحدة على وقف إطلاق النار أو إذا انتهكت روسيا الاتفاق، حسب قوله.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الفنلندي، إن المحادثات التمهيدية بين واشنطن وموسكو بشأن تسوية النزاع كانت ضرورية "لإعادة تسليح أوكرانيا" و"الضغط" على روسيا.

ومن جانبه، صرح المكتب الصحفي للكرملين، عقب محادثة هاتفية بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، أن الكرملين حدد وقف ضخ المساعدات العسكرية والمعلومات الاستخبارية، كشرط رئيسي للتوصل إلى حل سلمي للنزاع في أوكرانيا.

وفي وقت سابق، التقى وفدا الولايات المتحدة وأوكرانيا في السعودية. وقد نشر مكتب فلاديمير زيلينسكي البيان المشترك بين كييف وواشنطن عقب المحادثات، والذي يشير إلى أن كييف مستعدة لتأييد اقتراح الولايات المتحدة وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما، ويمكن تمديده باتفاق الطرفين. وتقول الوثيقة أيضا أن الولايات المتحدة تلغي فورا وقف تبادل المعلومات الاستخباراتية وتستأنف الإمدادات العسكرية لأوكرانيا.

ونشر موقع الكرملين في وقت سابق من هذا الأسبوع بيانا حول نتائج اجتماع فريقي الخبراء الروس والأمريكيين في الرياض. وجاء فيه أنه وفقا للاتفاق بين الرئيسين الروسي والأمريكي، اتفق الجانبان على ضمان تنفيذ مبادرة البحر الأسود، التي تتضمن ضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود، وعدم استخدام القوة ومنع استخدام السفن التجارية لأغراض عسكرية، مع تنظيم إجراءات الرقابة المناسبة من خلال تفتيش هذه السفن، لكن الاتفاق لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد عدد من الشروط، أحدها رفع القيود المفروضة على البنك الزراعي الروسي "روسيلخوزبنك".

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